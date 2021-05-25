Горняк22: Evraz запустил энергосберегающий проект стоимостью 7 млрд рублей

Горнометаллургическая компания Evraz запустила в опытно-промышленную эксплуатацию на Западно-Сибирском металлургическом комбинате (ЗСМК) установку вдувания пылеугольного топлива (ПУТ) мощностью 1,3 млн т топлива в год. Инвестиции составили чуть более 7 млрд рублей.

Технологическая схема простая. На первом этапе осуществляется дробление угля до состояния пыли. Затем идет транспортировка угольной пыли до доменной печи. Конечная точка — подача топлива в домну.

Использование пылеугольного топлива обеспечивает значительную экономию более дорогостоящего природного газа при производстве чугуна, снижение расхода кокса на 15-20%, а также рост производительности доменных печей на 5%.

Новая технология имеет важное значение и для экологии: ее применение позволяет снизить выбросы парникового газа в атмосферу.

«Переход на технологию вдувания ПУТ соответствует стратегии Евраза по сокращению издержек и повышению производственной эффективности. Евраз НТМК, первым в Евразе внедривший технологию ПУТ, уже ощутил экономический эффект от ее использования, что дает нам основание рассчитывать на успешное применение данной технологии и на Евраз ЗСМК», — отметил вице-президент Евраза, руководитель дивизиона «Сталь» Алексей Иванов.

Только на газе предприятие будет экономить 1,2 млрд рублей в год. А в целом за счет снижения издержек производства себестоимость тонны стали может снизиться до 8%, а значит, вырастет ее конкурентоспособность.

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