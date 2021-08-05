ГОРНЯК22 06.08.2021
Хорошие новости

Горняк22: Евлоев завоевал золотую медаль в греко-римской борьбе на Олимпиаде

Горняк22
18 часов Ago

В финальном поединке в весовой категории до 97 килограммов спортсмен из России встретился с представителем Армении Артуром Алексаняном.

Поединок завершился со счетом 5:1 в пользу Евлоева.

В 1/8 финала Евлоев победил представителя Грузии Георгия Мелию, в четвертьфинале — одолел Венгра Алекса Секе. В полуфинальном поединке россиянин был сильнее поляка Тадеуша Михалика.

Теперь в активе сборной России 52 медали. Среди них 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых наград. Команда находится на шестом месте в общем зачете.

Хорошие новости России

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