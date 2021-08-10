ГОРНЯК22 10.08.2021
Хорошие новости

Горняк22: ЕС бьёт рекорды по закупкам российского продовольствия

Горняк22
12 часов Ago

Россия продолжает наращивать объемы продаж продовольствия за рубеж. Так, к 1 августа этого года РФ продала сельскохозяйственной продукции на 16,9 млрд долларов, что на 16 процентов больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщает центр «Агроэкспорт» при Министерстве сельского хозяйства.

Больше всего агропроизводители России экспортировали зерна – на 4,76 млрд долларов. Масложировой продукции было реализовано на 3,85 млрд долларов – ее продажи увеличились на 39 процентов. Реализация мясомолочной продукции на международные рынки выросли на четверть, морепродуктов и рыбы – на 6 процентов, других товаров российского АПК – на 12 процентов.

При этом резко выросла доля экспорта сельскохозяйственных товаров в Евросоюз. В этом году в европейские страны было продано на 31 процент больше агропродукции из России, чем год назад, сумма продаж достигла 2,087 млрд долларов. Второе место по объемам закупок российского продовольствия занял Китай, приобретя товаров на 2,083 млрд долларов. На третьем месте оказалась Турция, импортировавшая продукции из РФ на 2 млрд долларов.

Наиболее крупными покупателями зерна из России остаются Турция и Египет, которые в этом году купили российских зерновых на 979 и 707 млн долларов соответственно. Больше всего масложировой продукции у РФ приобретает Турция (746 млн долларов), рыбы и морепродуктов – Южная Корея (1,12 млрд долларов), товаров перерабатывающей промышленности – Казахстан (478 млн долларов).

Хорошие новости России

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