Горняк22: Электроракетный двигатель на сверхпроводниках. Россия готовится удивить мир • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

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Горняк22: Электроракетный двигатель на сверхпроводниках. Россия готовится удивить мир

Фев 11, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

Что станет главными техническими достижениями этого столетия?

Список претендентов не маленький. Возможно, это будет термоядерный реактор или полноценный искусственный интеллект, а возможно таким устройством станет перспективный ядерный буксир, который сделает доступными полеты человека в пределах Солнечной системы.

Об этом проекте мы уже писали, но сегодня речь идет о двигателе, который позволит в разы поднять КПД прорывного российского аппарата.

Классические реактивные двигатели, их еще называют химическими, как правило построены на сжигании топлива и окислителя. В результате такого процесса, образуется реактивная тяга, толкающая двигатель в нужном направлении.

Однако, предельная скорость таких двигателей ограничена формулой Циолковского и сегодняшний рекорд с человеком на борту был достигнут астронавтами миссии Аполлон при возвращении на Землю (39897 км/ч или 11,08 км/с).

Другое дело, если для космического полета мы используем электрореактивный двигатель.

ГОРНЯК22 12.02.2021

Самые мощные агрегаты подобного типа производятся в России и даже экспериментальные версии имеют тягу не более 1,8 Н. Тяга небольшая, но непрерывная, а значит позволяет достигать высоких скоростей.

Вероятно, такими двигателями будут оснащены первые ядерные буксиры серии «Нуклон», сборка первого прототипа которого засветилась на фото в 2020 году.

Но и у этого двигателя есть свои недостатки.

В первую очередь, двигатель такого типа потребляет слишком много энергии, а значит нуждается в мощном источнике энергии, который может дать лишь ядерная установка, которая сама по себе имеет не малый вес.

Большая масса означает длительное достижение высоких скоростей, что нивелирует преимущества перед классическими химическими двигателями.

Но России близки к созданию установки, которая не будет иметь таких недостатков и речь идет о создании электрореактивного двигателя на высокотемпературных сверхпроводниках.

ГОРНЯК22 12.02.2021

Пробная установка собрана в компании «СуперОкс», представляющей различные решения в области исследования сверхпроводимости.

Работы над проектом шли около трех лет, а их результатом стало создание технологии, которая существенно превосходит все ранее созданное в этом направлении.

Во-первых, двигатель на сверхпроводниках имеет в 4 раза меньшую массу магнита чем его классический электрореактивный собрат. При этом, потребление энергии снижено аж в 20 раз.

Технология позволяет создавать двигатели для космических аппаратов с тягой до 5Н о чем сегодня ученые всего мира лишь мечтают.

Кроме того, поскольку такие двигатели имеют меньшую массу, а самое главное энергопотребление, ядерный буксир «Нуклон» может менее мощную, а значит более компактную атомную установку.

ГОРНЯК22 12.02.2021

Таким образом, Россия вскоре действительно удивит мир и на этот раз со знаком плюс.

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