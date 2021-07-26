ГОРНЯК22 26.07.2021
Хорошие новости

Горняк22: Экспорт российской сельхозтехники вырос за 6 месяцев 2021 года на 35%

Горняк22
1 час Ago

Объем экспорта продукции российских заводов сельхозмашиностроения за 6 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 35% и превысил 10 млрд руб. Напомним, что в 2020 году отечественные заводы продемонстрировали рекордные показатели зарубежных отгрузок сельхозтехники, которые составили 15,9 млрд руб.

Всего за январь-июнь текущего года отечественные машины были поставлены аграриям из 32 стран. Основными зарубежными рынками в первом полугодии стали страны СНГ и Европейского союза, также российские производители продолжают наращивать поставки в Монголию, осваивают рынки стран Африки, Ближнего Востока, Бразилии.

В количественном выражении наибольший рост экспорта зафиксирован по следующим основным сегментам: отгрузки за рубеж жаток увеличились на 94%, плугов — на 85%, пресс-подборщиков — на 72%, опрыскивателей — на 71%, полноприводных сельскохозяйственных тракторов — на 48%, борон — на 37%.

В 2021 году отгрузки в Германию в денежном выражении выросли в 6 раз, в Азербайджан — в 4,3 раза, в Польшу — в 2,9 раза, в Монголию — в 2,7 раза, в Словакию — в 2,1 раза, в Киргизию — на 94%, в Казахстан — на 43%, в Молдавию — на 37%, во Францию — на 25%.

Хорошие новости России

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