Горняк22: Эффективность вакцины «Спутник V» составила 97,6%

Москва, 19 апреля 2021 — Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляют об эффективности вакцины «Спутник V» на уровне 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата, что делает ее наиболее эффективной вакциной от коронавируса в мире.

В настоящее время в России в рамках Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) Минздрава России ведется реестр лиц, которые прошли вакцинацию, а также граждан, которые заболели коронавирусом.

Согласно данным о вакцинации 3,8 млн россиян, полностью привитых обоими компонентами в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года в рамках программы массовой гражданской вакцинации, заболеваемость начиная с 35 дня с даты первого укола составила всего 0,027%.

При этом заболеваемость среди невакцинированного взрослого населения за сопоставимый период с 35-го дня после запуска массовой гражданской вакцинации составила 1,1%.

Эффективность вакцины рассчитана по следующей формуле:

Данные и расчеты эффективности вакцины будут опубликованы в рецензируемом медицинском журнале в мае текущего года.

Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 60 странах с общим населением 3 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире.

Применение вакцины «Спутник V» одобрено в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдове, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении, Марокко, Иордании, Намибии, Азербайджане, Филиппинах, Камеруне, Сейшелах, Маврикии, Вьетнаме, Антигуа и Барбуде, Мали, Панаме и Индии.

Александр Гинцбург, директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, заявил:

«Реальная эффективность вакцины „Спутник V“ может быть даже выше, чем демонстрируют существующие результаты нашего анализа, поскольку данные системы учета заболевших допускают временной лаг между забором образца (реальной датой заболевания) и постановкой диагноза. Таким образом, „Спутник V“ в очередной раз подтвердил свою высокую эффективность для профилактики коронавирусной инфекции».

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), заявил:

«Данные, опубликованные ведущим медицинским журналом The Lancet, демонстрировали эффективность вакцины на уровне 91,6%. Как показывает анализ данных заболеваемости почти 4 млн привитых россиян, эффективность вакцины еще выше и достигает 97,6%. Такие показатели позволяют с уверенностью утверждать, что „Спутник V“ обеспечивает одни из лучших показателей защиты против коронавирусной инфекции среди всех мировых вакцин. Мы видим, что 60 стран, которые одобрили применение „Спутник V“ на своей территории, сделали правильный выбор в пользу одного из наиболее эффективных инструментов профилактики коронавируса».

Вакцина «Спутник V» обладает ключевыми преимуществами:

Вакцина «Спутник V» создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, которые вызывают обычную простуду и с которыми человечество сталкивалось на протяжении тысячелетий.

В вакцине «Спутник V» используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.

Безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий у аденовирусных вакцин доказаны в более чем 250 клинических исследованиях на протяжении двух десятилетий.

«Спутник V» не вызывает сильной аллергии.

Температура хранения «Спутник V» на уровне +2+8 градусов Цельсия позволяет хранить ее в обычном холодильнике без необходимости инвестиций в дополнительную инфраструктуру холодовой цепи.

Цена «Спутник V» составляет менее 10 долларов за инъекцию, что делает ее доступной для всего мира.

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Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения Российской Федерации — один из старейших научно-исследовательских центров России, отметивший в 1991 году свой 100-летний юбилей. Основным содержанием деятельности центра является решение фундаментальных проблем в области эпидемиологии, медицинской и молекулярной микробиологии, инфекционной иммунологии.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) основан в 2011 году для инвестиций в акционерный капитал компаний преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом совместной с иностранными партнерами реализации более 80 проектов общим объемом свыше 2 трлн рублей, охватывающих 95% регионов РФ. В портфельных компаниях РФПИ работает более 800 тыс. сотрудников, их годовая выручка составляет 6% ВВП России. РФПИ создал совместные стратегические партнерства с ведущими международными соинвесторами из 18 стран на общую сумму более 40 млрд долларов.

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