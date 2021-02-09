Горняк22: Двигатель ПД-14 получил сертификат ИКАО • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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Горняк22: Двигатель ПД-14 получил сертификат ИКАО

Фев 9, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Конструкторское бюро АО «ОДК-Авиадвигатель», входящее в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех, получило дополнение к сертификату типа двигателя ПД-14 образца 2020 года. Перспективный двигатель, который разработан и производится ОДК, полностью удовлетворяет требованиям Международной ассоциации гражданской авиации (ИКАО) по выбросам вредных веществ.

Двигатель ПД-14 был впервые сертифицирован Росавиацией в 2018 году и на тот момент соответствовал нормам ИКАО. В январе 2020 года вступил в действие новый международный стандарт, в котором были изменены нормы дымности и эмиссии нелетучих частиц, что потребовало дополнительной сертификации.

Измерение выбросов ПД-14 было выполнено c привлечением специалистов Высшей школы прикладных наук Цюриха, Швейцария (ZHAW). Совместная работа показала, что российский двигатель соответствует требованиям Тома II Приложения 16 ИКАО. Это подтверждено сертификатом соответствия, выданным Федеральным офисом гражданской авиации Швейцарии (FOCA).

Авиадвигатель ПД-14 имеет запас по показателям массовой концентрации нелетучих частиц и готов к будущим изменениям стандартов. Так, с 1 января 2023 года войдут в силу новые, более жесткие нормы эмиссии нелетучих частиц. По ним ПД-14 имеет запас 85%.

АО «ОДК-Авиадвигатель» первым в России получило опыт сертификации двигателя ПД-14 на соответствие новым и перспективным стандартам ИКАО по эмиссии нелетучих частиц. Руководство Объединенной двигателестроительной корпорации рассматривает инициативу о создании на базе «ОДК-Авиадвигателя» центра компетенций по измерению эмиссии авиационных двигателей.

«Дополнение к сертификату типа двигателя ПД-14 — важный этап для развития всей российской авиационной отрасли, — отметил заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин. — Самолеты МС-21-310 с двигателями ПД-14 получат возможность выполнять международные рейсы. Второй важный момент заключается в том, что Россия теперь сможет поставлять на международный рынок воздушные суда с двигателями, произведенными ОДК».

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