Горняк22: Двигатель для новейшей российской ракеты «Союз-2-1в» успешно прошел испытания

На испытательном комплексе предприятия «Кузнецов», входящего в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» Госкорпорации Ростех, успешно прошли контрольно-сдаточные испытания двигателя НК-33. Силовая установка предназначена для первой ступени новейшей российской ракеты «Союз-2−1в».

Двигатель без замечаний отработал на стенде 40 секунд, подтвердив требуемые параметры, сообщили в пресс-службе предприятия. После испытаний НК-33 подготовят и отправят на РКЦ «Прогресс» для оснащения первой ступени уже для третьей ракеты «Союз-2−1в».

Первый испытательный старт новейшей ракеты-носителя легкого класса «Союз-2−1в» с двигателем НК-33 состоялся 28 декабря 2013 года с космодрома Плесецк. Второй старт ракеты намечен на конец 2014 года.

На самарском предприятии «Кузнецов» ведутся работы по восстановлению серийного производства двигателя НК-33. Значительная часть процессов его изготовления на предприятии уже освоена.

Напомним, что двигатель НК-33 создавался конструктором Николаем Дмитриевичем Кузнецовым для первой ступени «лунной» ракеты Н1-Л3 в конце 60-х — начале 70-х годов. Главное преимущество НК-33 — минимальный вес относительно тяги. По экономии топлива двигатель соответствует сегодняшнему уровню требований к развитию техники.

Работы по возрождению двигателя НК-33 ведутся по двум направлениям. В рамках зарубежного контракта — по программе стартов ракеты-носителя среднего класса «Антарес», (уже осуществлено четыре запуска), а также в рамках реализации отечественного проекта по запуску ракеты-носителя легкого класса «Союз-2−1в».

2013 год стал ключевым с точки зрения реализации работы по НК-33. 22 апреля 2013 года в США два двигателя НК-33/AJ26обеспечили первый успешный старт ракеты «Антарес». 28 декабря 2013 года с космодрома Плесецк состоялся первый испытательный старт российской ракеты-носителя легкого класса «Союз-2−1в» с двигателем НК-33.

ОАО «Кузнецов» — одно из крупнейших предприятий авиационного и космического двигателестроения. Входит в состав «Объединенной двигателестроительной корпорации».

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