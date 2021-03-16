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Горняк22: Достигнуты соглашения по производству «Спутника V» в четырех странах ЕС

Мар 16, 2021
ГОРНЯК22 16.03.2021

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с компаниями из Италии, Испании, Франции и Германии о производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил гендиректор фонда, его слова передала пресс-служба фонда.

«РФПИ уже достиг соглашений с компаниями из Италии, Испании, Франции и Германии для запуска производства „Спутник V“. В настоящее время ведутся переговоры еще с целым рядом производителей, чтобы увеличить объемы производства в ЕС», — отметил он.

По словам главы РФПИ, это позволит после получения одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) начать поставки вакцины на европейский рынок. Гендиректор отметил, что пока ЕМА рассматривает поданную российской стороной заявку на регистрацию вакцины.

«Также РФПИ с партнерами готовы будут начать поставки в те страны ЕС, которые самостоятельно зарегистрируют Спутник V», — добавил он.

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