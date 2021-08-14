Горняк22: Донские хлеборобы установили новый рекорд по сбору ранних зерновых культур

«Донские хлеборобы побили собственный исторический рекорд по сбору ранних зерновых. Их в Ростовской области собрано 12 млн 685 тысяч тонн. Это даже больше, чем было у нас в самом щедром на урожай 2017 году, когда валовой сбор ранних зерновых составил 12 млн 650 тысяч тонн», — сообщил Глава Ростовской области.

Лидерами по валовому сбору стали Сальский (781,5 тыс.тонн), Зерноградский (658,1 тыс.тонн) и Зимовниковский (640,4 тыс.тонн) районы. При этом 98% собранного урожая — это высококачественное продовольственное зерно.

Средняя урожайность по области составила 37,9 ц/га, это почти на три центнера выше, чем в прошлом году. Самый высокий показатель — 52,4 ц/га — у земледельцев Мясниковского района.

Нелёгкой была борьба за урожай. Сев озимых прошлой осенью проходил в условиях недостатка влаги. Однако весенние осадки выправили ситуацию, хотя и создали определенные трудности в ходе весенней посевной кампании. Из-за затяжной весны и летних дождей пришлось сместить начало уборки на июль, но при этом дожди пополнили запасы в почве и способствовали росту сельхозкультур.

Основой успеха стал не только самоотверженный труд донских хлеборобов, но и государственная поддержка. В этом году из федерального и областного бюджета было выделено более 6 млрд рублей

Стоит учесть, что уже более 10 лет в Ростовской области действует областная губернаторская программа поддержки сельхозтоваропроизводителей, согласно которой им субсидируется 20% от стоимости приобретения новой техники.

Благодаря успешному финансированию и субсидированию в текущем году темпы приобретения сельхозмашин хозяйствами региона превысили прошлогодние в среднем на 35%, что позволило донскому краю сохранить первенство в стране по данному показателю.

Агронаука также внесла свою долю в очередной урожайный рекорд. В этом можно убедиться на примере активно применяющих ее достижения хозяйств. К примеру в Мясниковском районе урожайность превысила среднюю по области почти в полтора раза — до 52,4 ц/га.

Отметим, что благодаря высоким урожаям последних несскольких лет Ростовская область в полном объёме обеспечивает свои потребности в зерновых (около 2,5 млн тонн) и постоянно наращивает свой экспортный потенциал. Регион является признанным лидером по агроэкспорту в России. В общем объёме экспорта её доля составляет почти 19%.

Донские аграрии не останавливаются на достигнутом. Впереди ещё сбор урожая пропашных и поздних зерновых культур, результаты которого будут известны в ноябре. Одновременно с уборкой осенью начнется и озимый сев.

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