Горняк22: Для авиации создается электроника нового поколения

В России осваивается выпуск радиоэлектронного оборудования нового поколения, которое революционным образом изменит облик всего перспективного авиастроения.

Что интересно, ускоренному развитию отечественной электроники, причем, на качественно новой технологической базе, поспособствовали санкции США и отказ Киева от военно-технического сотрудничества с нашей страной.

По словам гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Николая Колесова, сейчас идет переход на новый уровень бортового электронного оборудования летательных аппаратов. Создаются платформы открытого типа, в которых, как в конструкторе ЛЕГО, можно собрать любую нужную конфигурацию под конкретную машину из готовых блоков. При этом сами базовые элементы просто несоизмеримы с теми, что выпускались еще недавно. Например, если раньше определенную операцию обеспечивал блок весом под десять килограммов и размером с фолиант большого энциклопедический словаря, то сейчас это «спичечная коробка» весом пятьдесят грамм. Начинка — из твердотельных ударопрочных элементов с очень высокими техническими характеристиками.

Работы по новым направлениям начались несколько лет назад, пик реализации готовых проектов придется на 2016 год. Для создания нового поколения авионики требуются и промышленные технологии нового поколения. Они разработаны специалистами КРЭТ, но внедрение их было заторможено известными санкциями. Например, в США стали просто лишать лицензий те предприятия, которые уже выполнили российские заказы на станочное и технологическое оборудование, получив за это авансовый платеж. В проигрыше и мы, и американцы. Такая политика Вашингтона вынудила наших промышленников искать партеров в Азии. Как сказал Николай Колесов, партнеры найдены, сейчас идет подготовка к заключению с ними долгосрочных контрактов.

По мнению российских оборонщиков, в Вашингтоне зря думают, что они нам сейчас делают хуже. Страдает и их промышленность. Ведь наши кооперационные связи выстраивались с большим трудом почти двадцать лет. Разрушить их легко. Но вот восстановить, если даже политический климат будет этому способствовать, удастся не скоро. Чтобы избежать рисков вновь оказаться под угрозой санкций США, Россия активно разворачивается в сторону Азии.

Прекращение поставок уже проплаченных изделий с Украины тоже не лучшим образом отразилось на выполнении госборонзаказа. Но тут ситуация несколько иная. Вот что говорит по этому поводу заместитель гендиректора КРЭТ Андрей Тюлин:

«Украина по нашей номенклатуре, что касается радиоэлектронного и кабельного оборудования авиационных бортов, поставляла комплектующие, которые были разработаны еще в Советском Союзе. После развала СССР не было больших заказов и, соответственно, целесообразности в освоении новых технологий. Выпускали то, что шло на ремонт образцов, стоявших на вооружении. А в последние годы в России началось стремительное обновление военной, в том числе, авиационной техники. Комплектующие с Украины уже не отвечали новым требованиям, но мы их все равно покупали по ранее заключенным контрактам.

Нынешнюю ситуацию можно выразить известной поговоркой: не было бы счастья, да несчастье помогло. Разрыв военно-технических связей с Украиной осложнил нашу работу. И мы оказались вынуждены осваивать производство того, что раньше выпускалось на Украине. Мы не стали один в один копировать и воспроизводить их образцы. Фактически, мы налаживаем выпуск значительно более совершенной и более качественной по изготовлению продукции».

Через пару лет продукция украинской радиоэлектронной промышленности нашему авиастроению будет просто не нужна из-за своей отсталости, а Западу она не нужна была уже вчера. Так кто от всего этого выиграл?

Интересно, что авиационная электроника нового поколения найдет широкое применение на земле. К примеру, на базе систем отсечки топлива в самолетных трубопроводах можно создать эффективные и надежные защитные системы магистральных газо- и нефтепроводов.

Чтобы наладить выпуск нового поколения радиоэлектронного оборудования, нужны качественно новые промышленные площадки. И они строятся. Одно из самых передовых производств будет пущено в Казани. Там построят дополнительный корпус, в котором разместятся небольшие частные компании, также работающие в области создания радиоэлектронных систем. Они смогут сразу запускать в производство свои изделия на лучшем в мире технологическом оборудовании, принадлежащем мощному промышленному концерну. Это будет хороший и, главное, продуктивный пример частно-государственного партнерства.

Гарантией того, что Россия в ближайшие год-два наладит выпуск электронного оборудования нового поколения, служит то, что параллельно с техническим проектированием разработан механизм опережающего финансирования технического перевооружения и реконструкции промышленных предприятий за счет банковских кредитов. Как подчеркнул гендиректор КРЭТ Николай Колесов, только благодаря этому модернизация ключевых предприятий концерна завершится на четыре года раньше запланированного срока — в 2016 году, а на их базе будут созданы пять технологических научно-производственных кластеров, на базе которых и будет производиться вся отечественная электроника нового поколения. Стоит особо подчеркнуть — на собственной, российской, компонентной базе.

Так что хотели нас санкциями наказать, а получилось, что лишь стимулировали работу отечественных инженеров и финансистов.

Текст: Сергей Птичкин

Хорошие новости России