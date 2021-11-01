ГОРНЯК22 01.11.2021
Хорошие новости

Горняк22: Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике

Горняк22
11 часов Ago

23-летняя уроженка Заволжья получила от судей по итогам четырех упражнений 108,400 балла.

Российская гимнастка стала первой в истории четырехкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике в этом виде программы. Она также превзошла рекорд соотечественницы Евгении Канаевой по количеству золотых медалей мировых первенств.

Аверина на мировом первенстве в Японии завоевала четыре золота — в упражнениях с обручем, мячом, булавами и в командном турнире.

Хорошие новости России

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