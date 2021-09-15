ГОРНЯК22 15.09.2021
Хорошие новости

Горняк22: Даниил Медведев выиграл US Open

Горняк22
7 часов Ago

Вторая ракетка мира Даниил Медведев стал победителем US Open — 2021. В финальном матче россиянин обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

За весь турнир Медведев отдал всего лишь 1 сет своим соперникам. Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут. За всю игру Даниил выполнил 16 эйсов, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Джоковича 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 брейк при 6 брейк-пойнтах.

Для Медведева это первый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее россиянин дважды выходил в финал, но в обоих случаях проигрывал. Примечательно, что в финальном матче Открытого чемпионата Австралии в этом году он уступил именно Джоковичу.

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