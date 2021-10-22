Горняк22: Центральный Банк России возобновил закупки золота

Запасы монетарного золота в международных резервах России в сентябре 2021 года увеличились на 0,14% (+3,11 тонны), и на 1 октября они составляли 73,9 млн унций (2298,547 тонны), свидетельствуют материалы Банка России.

Ранее в текущем году банк только в июле пополнил резервы на 100 тысяч унций (3,1 тонны) — впервые с апреля 2020 года.

Резервы золотом Банк России регулярно пополнял до 1 апреля 2020 года, и только в июле 2021 года он возобновил закупки золота. Однако ранее в феврале и в апреле 2021 года банк продал из резервов по 3,1 тонны золота, — это было первое снижение золотых резервов за последние несколько лет.

Запасы монетарного золота в международных резервах России за 2020 год выросли на 1,23% (+27,982 тонны) и на 1 января 2021 года составляли 73,9 млн унций (2298,547 тонны).

Ранее, в течение 2019 года Банк России, также, как и годом ранее, регулярно закупал монетарное золото для пополнения золотовалютных резервов, и по итогам года резервы банка в золоте выросли на 7,5% (+158,6 тонны) и на 1 января 2020 года составляли 73,0 млн унций (2270,56 тонны).

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