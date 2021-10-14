Горняк22: Центр титанового литья в ОДК-УМПО наращивает мощности

Центре технологической компетенции титанового литья ОДК-УМПО (г. Уфа, входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) завершается монтаж еще трех единиц современного оборудования для изготовления титановых отливок. В течение трех лет центр должен выйти на проектную мощность в 105 тонн титанового литья в год. Сейчас пропускная способность центра — до 50 тонн в год.

В этом году в центре освоена новая литейная номенклатура, в том числе для промежуточного корпуса перспективного двигателя ПД-8. Силовая установка создается в широкой кооперации предприятий ОДК для региональных самолетов SSJ-New и Бе-200. Для обеспечения работы по этому направлению, а также в связи с увеличением объемов заказов по другим проектам корпорации в ЦТК устанавливается дополнительное оборудование. Идет монтаж второй установки для рентген-контроля отливок, расширяется линия сушки облицованных форм, в конце сентября введена в строй сварочная перчаточная камера отечественного производства для устранения дефектов литья.

«По мере приобретения и запуска оборудования центр планомерно загружается заказами от предприятий ОДК. Мы начали работу в 2012 году с изготовления литого промежуточного корпуса двигателя ПД-14, затем постепенно расширили ассортимент выпускаемых изделий до всех титановых отливок основных серийных и перспективных двигателей корпорации: ПД-14, ВК-2500, ТВ7-117, НК-32, Sam-146, ПД-35, ПД-8 и других», — рассказал управляющий директор ОДК-УМПО Евгений Семивеличенко.

Создание центра технологической компетенции началось 10 лет назад, в 2011 году. Его организация на базе ОДК-УМПО была обусловлена не только выгодным географическим положением Уфы по отношению к другим предприятиям ОДК, но и наличием подходящих производственных площадей и высокой компетентностью металлургов объединения. Кроме того, предприятие обладало опытом успешной эксплуатации высокоточного оборудования для литья, механического и спектрального анализа.

Центр оснащен высокотехнологичным оборудованием и использует уникальные технологии интерметаллидного литья, термообработки, химического травления, гидроабразивной резки. Роботизированы процессы облицовки и сушки заготовок, удаления керамики, обрубки литниковой системы. Для оценки качества изделий применяются флуоресцентный и рентген-контроль.

Сегодня освоение титанового литья в ОДК-УМПО в интересах всех предприятий ОДК практически завершено. Впереди масштабная работа по организации центра алюминиевого литья. Для этого высокотехнологичного производства, которое в перспективе будет выпускать до 375 тонн алюминиевого литья в год, на территории ОДК-УМПО будет возведен отдельный корпус площадью 15 000 кв. м., сейчас идет подготовка к его строительству.

ПАО «ОДК-УМПО» — разработчик и крупнейший производитель авиационных двигателей в России. Основными видами деятельности являются разработка, производство, сервисное обслуживание и ремонт турбореактивных авиационных двигателей и газоперекачивающих агрегатов, производство и ремонт узлов вертолетной техники. Расположено в г. Уфе. Входит в АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».

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