ГОРНЯК22 09.05.2021
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Горняк22: ЦБ РФ: Создана рабочая группа по переводу торговли с Индией на национальные валюты

Горняк22
9 часов Ago

Первый заместитель Председателя ЦБ РФ Юдаева и Исполнительный директор Резервного банка Индии Падманабхан: …Принимая во внимание актуальность данного вопроса и интерес со стороны коммерческих структур двух стран, участники заседания приняли решение создать Рабочую группу по разработке механизма использования национальных валют во взаимных расчетах…

О заседании Подгруппы по банковским и финансовым вопросам Межправительственной Российско-Индийской комиссии

Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации К.В. Юдаева и Исполнительный директор Резервного банка Индии Г. Падманабхан на Двадцатом заседании Подгруппы по банковским и финансовым вопросам Межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству обсудили текущее состояние и перспективы развития межбанковского сотрудничества.

В заседании приняли участие представители центральных банков, министерств и ведомств, кредитных организаций России и Индии.

В ходе заседания рассматривались проблемы, с которыми сталкиваются филиалы и дочерние структуры банков на территории двух стран, и пути решения этих проблем.

В качестве приоритетного направления обсуждался вопрос использования национальных валют во взаимных расчетах. Принимая во внимание актуальность данного вопроса и интерес со стороны коммерческих структур двух стран, участники заседания приняли решение создать Рабочую группу по разработке механизма использования национальных валют во взаимных расчетах. В ее состав войдут представители банков и, при необходимости, министерств и ведомств двух стран, координировать ее деятельность будут центральные банки России и Индии.

Хорошие новости России

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