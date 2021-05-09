Горняк22: ЦБ РФ: Создана рабочая группа по переводу торговли с Индией на национальные валюты
Первый заместитель Председателя ЦБ РФ Юдаева и Исполнительный директор Резервного банка Индии Падманабхан: …Принимая во внимание актуальность данного вопроса и интерес со стороны коммерческих структур двух стран, участники заседания приняли решение создать Рабочую группу по разработке механизма использования национальных валют во взаимных расчетах…
О заседании Подгруппы по банковским и финансовым вопросам Межправительственной Российско-Индийской комиссии
Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации К.В. Юдаева и Исполнительный директор Резервного банка Индии Г. Падманабхан на Двадцатом заседании Подгруппы по банковским и финансовым вопросам Межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству обсудили текущее состояние и перспективы развития межбанковского сотрудничества.
В заседании приняли участие представители центральных банков, министерств и ведомств, кредитных организаций России и Индии.
В ходе заседания рассматривались проблемы, с которыми сталкиваются филиалы и дочерние структуры банков на территории двух стран, и пути решения этих проблем.
В качестве приоритетного направления обсуждался вопрос использования национальных валют во взаимных расчетах. Принимая во внимание актуальность данного вопроса и интерес со стороны коммерческих структур двух стран, участники заседания приняли решение создать Рабочую группу по разработке механизма использования национальных валют во взаимных расчетах. В ее состав войдут представители банков и, при необходимости, министерств и ведомств двух стран, координировать ее деятельность будут центральные банки России и Индии.