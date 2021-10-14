Горняк22: Богучанская ГЭС завершила выпуск в Енисей мальков сибирского осетра

Богучанская ГЭС завершила выпуск в Енисей мальков сибирского осетра. Всего в августе-октябре 2021 года в естественную среду обитания было переселено более 2,7 млн мальков. Впервые Богучанская ГЭС приняла участие в программе восстановления «царь-рыбы» в августе 2020 года, когда в Енисей были выпущены более 218 тысяч мальков.

Выпуск молоди проводился в Енисейском районе Красноярского края под наблюдением сотрудников Енисейского территориального управления Росрыболовства, Росприроднадзора и ученых ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Количество мальков и сроки выпуска каждой партии определяли ученые-ихтиологи, которые оценивали состояние кормовой базы и условия для выживания ценных рыб. Мальки выращены на одном из крупнейших рыборазводных предприятий Красноярского края. Сотрудники Богучанской ГЭС присутствовали на всех стадиях отгрузки, транспортировки и выпуска.

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Особое внимание уделяется сохранению и восстановлению рыбных запасов. Проводятся ежегодные акции по зарыблению рек и водохранилищ ГЭС, что вносит вклад в реализацию государственной программы увеличения темпов воспроизводства осетра. В ее рамках планируется в течение 10 лет вывести этот особо ценный вид из-под угрозы исчезновения и благодаря росту численности поголовья вычеркнуть его из Красной книги.

Сибирский осетр обитает в реках и озерах Сибири от Иртыша до Колымы. Предельный возраст сибирского осетра — 60 лет, длина до 2 метров, вес до 200 кг. В Красной книге РФ с 2001 года.

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