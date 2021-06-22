Горняк22: Белорусская АЭС получила свежее ядерное топливо для первой перегрузки

На Белорусской АЭС успешно завершился входной контроль свежего ядерного топлива, поставленного из России для первой плановой перегрузки топлива на энергоблоке № 1.

До начала загрузки в реактор все ТВС будут находиться в хранилище свежего ядерного топлива.

Это первая партия топлива, изготовленная для Белорусской АЭС на Машиностроительном заводе в г. Электросталь Московской области (АО «МСЗ», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в г. Электросталь Московской области), при этом стартовая загрузка для обоих энергоблоков Белорусской АЭС была произведена на Новосибирском заводе химконцертратов (ПАО «НЗХК»).

«Оба фабрикационных завода Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» успешно освоили производство топлива для реакторов ВВЭР-1200. Это дает нам не только гибкость в формировании производственной программы, но и повышает надежность топливообеспечения этих энергоблоков. На сегодняшний день эксплуатируются уже пять блоков ВВЭР-1200 и их количество будет расти по мере реализации зарубежных проектов Росатома», — отметил старший вице-президент по производству АО «ТВЭЛ» Михаил Зарубин.

Проектная стратегия использования топлива в реакторах ВВЭР-1200 Белорусской АЭС предусматривает четырехгодичный топливный цикл с одной перегрузкой раз в 12 месяцев во время планово-предупредительного ремонта. Стартовая загрузка и первая перегрузка топлива на каждом энергоблоке входят в генеральный контракт на строительство электростанции (поставщик — АО ИК «АСЭ» — инжиниринговый дивизион Росатома). Поставки свежего топлива по прямому контракту между АО «ТВЭЛ» и Белорусской АЭС начнутся с 2022 года.

Весной 2021 года на Белорусской АЭС успешно завершился входной контроль стартовой загрузки топлива производства ПАО «НЗХК» для энергоблока № 2.

Для информации:

Машиностроительный завод (АО «МСЗ»; г. Электросталь) — один из крупнейших в мире производителей топлива для атомных электростанций. Завод производит ТВС для реакторов ВВЭР-440, ВВЭР-1000, РБМК-1000, БН-600,800, ВК-50, ЭГП-6, порошки и топливные таблетки для поставок иностранным заказчикам. Также выпускает ядерное топливо для исследовательских реакторов. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом».

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации.

В этом году компания отмечает свой юбилей — 25 лет. Созданная в 1996 году, сегодня компания является одним из крупнейших поставщиков топлива для мировой атомной энергетики, продолжает укреплять позиции, воплощая новые производственные проекты. За всю историю ТВЭЛ со стороны заказчиков не было ни одной рекламации на качество продукции. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ.

Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии.

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