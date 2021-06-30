Горняк22: Банк России увеличил свои золотые резервы

В апреле Банк России увеличил свои золотые резервы еще на 900 000 унций на сумму $ 1,17 млрд. Золотовалютные резервы России выросли до 34,4 млн. тройских унций в апреле, с 33,5 млн. тройских унций в марте, центральный банк объявил на своем сайте вчера. Значение его золотых запасов вырос до $ 44,30 млрд (1070 тонн) на 1 мая, по сравнению с $ 43360 млн месяцем ранее.

С тех пор, как начался кризис, международные резервы России сократились, но остаются весьма внушительными. В их состав входит монетарное золото, специальные права заимствования, резервные позиции МВФ и средства в иностранной валюте.

В физическом выражении 900 тысяч унций – это немало, но в относительных величинах они составляют всего 0,2 процента от валютных резервов страны. Золото составляет менее десятой части международных резервов России.

С 2006 года российский ЦБ постепенно наращивает золотой запас страны. В среднем за месяц прибавляется 0,5 миллиона тройских унций. Так что почти миллионный рост в апреле говорит об определённом увеличении спроса.

Золото будет пользоваться спросом со стороны как России, так и других стран, поскольку макроэкономическая, финансовая и геополитическая неопределённость, скорее всего, не снизится в ближайшее время. Более того, в следующие месяцы, по мере сползания в следующую фазу мирового долгового кризиса, она может существенно возрасти.

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