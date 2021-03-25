Горняк22: АвтоВАЗ презентовал Lada Largus Cross

Такого еще не бывало: за неделю Волжский автозавод представил сразу три новинки! Все — в популярнейшем формате городских вседорожников. Вслед за «Калиной Кросс» и «4х4 Урбан» появились и фотографии универсала Lada Largus Cross. Их обнародовал портал carobka.ru.

Как и в случае с Lada 4×4 Urban, отсутствие официальной информации вынуждает искать отличия по снимкам. Largus стал чуть выше, прибавив в дорожном просвете около 200 миллиметров. На бамперах появилось больше некрашеных элементов, а профиль облагородили черные накладки на стойки кузова. Судя по всему, модель примерила 16-дюймовые диски вместо 15-дюймовых на обычном универсале. Еще один штрих — новый шильдик на корме.

Вероятно, изменилось и оформление интерьера. После «Калины Кросс» рискнем предположить, что здесь также появились яркие вставки на обшивке и передней панели. Подробности ожидаем узнать в ближайшие дни.

Добавим, что все три модели уже этой осенью поступят в продажу. Цены пока не объявлены.

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