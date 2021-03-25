Горняк22: «АвтоВАЗ» представил мультимедийную систему нового поколения

«АвтоВАЗ» объявил о создании новой мультимедийной системы под названием Lada EnjoY Pro, которая работает с Apple CarPlay, Android Auto и «Яндекс. Авто». Lada EnjoY Pro будет поддерживать функции всех трех систем, включая приложения с музыкой, навигацией и голосовым помощником.

За звучание новой мультимедиа будет отвечать система объемного звука от французской компании Arkamys. В «АвтоВАЗе» заявили, что звук Lada EnjoY Pro был настроен с учетом архитектуры и объема салона каждой модели Lada, в которой он будет использоваться — с учетом материалов отделки салона, характеристик динамиков и их расположения в автомобиле.

Управлять всеми функциями системы можно будет как кнопками на руле, так и с помощью голосового помощника. На 8-дюймовый экран можно будет вывести изображение с камеры заднего вида с динамическими парковочными линиями.

Также система сможет оповещать водителя, когда маневрирование небезопасно — например, когда открыт багажник или скорость при движении задним ходом слишком высока.

Lada EnjoY Pro сможет загружать операционную систему и приложения Lada EnjoY Pro сразу после того, как пользователь нажимает на брелоке кнопку «открыть дверь». Кроме того, система завершает работу не с момента отключения зажигания, а только с открытием двери водителя. Это, например, дает возможность дослушать музыку или закончить телефонный разговор уже после остановки двигателя автомобиля.

Перечень моделей Lada с EnjoY Pro и даты старта продаж будут объявлены позднее.

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