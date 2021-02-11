Горняк22: АВТОВАЗ объявил о начале продаж LADA Niva Travel в России • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

АВТОВАЗ объявил о старте продаж новой модели LADA Niva Travel в России. В каждом из 300 российских дилеров LADA можно пройти тест-драйв и приобрести новый автомобиль. Выбрать и заказать машину с внесением предоплаты можно также на сайте lada.ru или сайтах официальных дилеров.

Внедорожник LADA Niva Travel получил новый дизайн экстерьера, включая более яркие фары и LED-фонари, сохранив при этом свою проходимость. В исполнении Off-road образ Niva Travel дополняют штатный шноркель, внедорожные шины и обвес из неокрашенного пластика, который дополнительно защищает кузов от мелких повреждений.

Комфорт и безопасность водителя и пассажиров обеспечивают просторный салон с превосходным обзором, мощный кондиционер, надежная шумо- и виброизоляция, мультимедиа, камера заднего вида с омывателем, две подушки безопасности, обогрев лобового стекла, сидений и зеркал.

Все автомобили LADA Niva Travel оснащены системой постоянного полного привода, которая обеспечивает равномерное распределение и постоянную передачу крутящего момента на все колеса автомобиля с возможностью механической блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач.

Стоимость новой LADA Niva Travel начинается от 747 900 рублей. Для автомобиля предусмотрено пять комплектаций и восемь цветов, включая красный металлик «Феерия» и новый зеленый металлик «Амазония», ставший фирменным цветом автомобиля.

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