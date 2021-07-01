Горняк22: Атомные подводные лодки «Братск» и «Самара» прибыли на ремонт

Атомные подводные лодки «Братск» и «Самара» прибыли на предприятие «Звёздочка» из Петропавловска-Камчатского для прохождения ремонта.

Погружное судно «Трансшельф» доставило на верфь две подводные лодки проекта 971. Транспортировка сразу двух атомных субмарин по Северному морскому пути была произведена впервые. Судно прибыло в Северодвинск еще 23 сентября, но доставить лодки на предприятие не позволяла погода. Транспортировка сразу двух атомных субмарин по Северному морскому пути была произведена впервые.

На особо сложном участке судно «Трансшельф» сопровождали ледоколы «Вайгач» и «50 лет Победы». На «Звездочке» атомные подводные лодки пройдут ремонт и глубокую модернизацию, которая позволит продлить срок их службы. Устаревшие системы вооружения, радиоэлектроники, гидроакустики заменят более современными. После этого лодки вернутся на Камчатку уже своим ходом. К-391 «Братск» — атомная подводная лодка проекта 971 «Щука-Б». Подлодка заложена 23 февраля 1988 года на заводе им. Ленинского комсомола в Комсомольске-на-Амуре под наименованием К-391, 14 апреля 1989 года спущена на воду, 28 февраля 1990 года вошла в состав флота, 13 апреля 1993 года получила наименование «Кит», 10 сентября 1997 года получила наименование «Братск» в связи с установлением шефства над лодкой администрацией города. К-295 «Самара» — атомная подводная лодка проекта 971 «Щука-Б», относящаяся к третьему поколению атомных подводных лодок. АПЛ заложена 7 ноября 1993 года на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре и спущена на воду 5 августа 1994 года. В 1995 году подлодка принята в состав ВМФ; ей присвоено наименование «Дракон». 30 августа 1999 года присвоено новое наименование «Самара».

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