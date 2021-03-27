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Горняк22: «Атомное» импортозамещение РФ: новый композитный материал оказался универсальным

Мар 27, 2021
ГОРНЯК22 27.03.2021

Научно-производственным предприятием «Технология» (г. Обнинск, подразделение госкорпорации «Ростех») разработан новый композитный керамический материал с основой из диоксида циркония. Новинка обладает уникальными свойствами и позволяет выполнить план по импортозамещению в атомной промышленности. Однако после испытаний разработки, были выявлены и другие полезные свойства. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Атомное» импортозамещение

Ядерная промышленность РФ развивается стремительными темпами, это касается как разработки новых технологий, так и внедрения усовершенствований в существующие механизмы и энергетические установки. Все это требует новых подходов и материалов, для воплощения в жизни самых смелых задумок инженеров-атомщиков.

Разработке нового композитного материала для компаний, работающих в ядерной отрасли, был дан старт в 2019 году. При этом ставилась цель достигнуть полного импортозамещения зарубежных аналогов отечественными образцами, которые не производятся в России, но на которые есть устойчивый спрос.

Так появился новый композитный материал, выдерживающий термический удар в 2000 градусов Цельсия с возможностью использования в агрессивной химической среде. Разработка обнинских ученых имеет ряд уникальных свойств по ионной проводимости, термостойкости, и, разумеется, по твердости и прочности. Потенциальные эксплуатанты изделий из этого материала также оценят его биологическую инертность.

ГОРНЯК22 27.03.2021

Универсальный композит

Уже сама по себе разработка нового материала было делом научно-технического вызова и максимального напряжение интеллектуальных сил. Для получения нового сплава, был использован диоксид циркония, полученный в свою очередь из нанокристаллических порошков элементов магния и кальция.

Следуя доктрине импортозамещения, новый материал синтезирован полностью из отечественного сырья на российском оборудовании. Предназначение разработки – атомная промышленность и тяжелое машиностроение. Сфера: изготовление форсунок для расплавленных металлов, тиглей выплавки индукционным методом, дозаторов, работающих при высокой температуре и пр.

Как показали испытания, новый материал обладает рядом свойств, которые позволяют использовать его в широких гражданских целях. По крайней мере так заявляют его непосредственные создатели.

Подобные композиты в России на данный момент не производит никто, зато широкий спрос присутствует. Теперь необходимость в импортировании дорогого зарубежного сырья полностью отпадет.

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