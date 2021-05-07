Горняк22: Амурский ГПЗ полностью подключили к магистральному газопроводу

Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ, Амурская область) подключили к газопроводу «Сила Сибири», по которому газ из России поставляется в Китай.

Как сообщает компания «Газпром переработка Благовещенск», на первом пусковом комплексе завода развернуты пусконаладочные работы. «Предприятие полностью подключено к магистральному газопроводу „Сила Сибири“. Выполнены все четыре врезки трубопроводов товарного и сырьевого газа», — отмечается в сообщении.

Сырьевой газ подан на установки осушки и очистки первой технологической линии, ведется настройка оборудования.

На дожимных компрессорных станциях завершена подготовка газоперекачивающего агрегата (ГПА) «Ладога» № 1 к приему газа и «горячему» пуску, ведется «холодный» пуск ГПА «Ладога» № 2.

На азотно-воздушной станции воздух подан в сеть, ведется подготовка к подаче в сеть азота. На водоочистных сооружениях завершены основные строительно-монтажные работы, начались пусконаладочные работы на станции водоподготовки.

В целом строительство Амурского ГПЗ выполнено на 75,1%.

Амурский ГПЗ строится на газопроводе «Сила Сибири» перед границей с Китаем для выделения из экспортного товарного потока ценных химических компонентов. Разделение и очистка поставляемого по «Силе Сибири» газа на Амурском ГПЗ происходит с его охлаждением до температур, близких в температуре сжижения.

ГПЗ станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Проектная мощность завода составит 42 млрд кубометров газа в год. Предприятие будет включать крупнейшее в мире производство гелия — до 60 млн куб. м в год.

Завод будет состоять из шести технологических линий. Ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Остальные линии будут вводиться последовательно до конца 2024 года. Таким образом, с 2025 года завод планируется вывести на полную проектную мощность.

Товарной продукцией ГПЗ, помимо природного газа и гелия, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция.

Инвестор и заказчик проекта — ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет генеральный подрядчик НИПИГАЗ (группа «СИБУР»).

Три первых шаровых резервуара товарно-сырьевой базы (ТСБ) Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) готовы к работе. Они обеспечат прием и хранение пропана, бутана, широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) и пентан-гексановой фракции, производимых на первом пусковом комплексе завода. Далее мощности ТСБ будут вводиться по мере запуска технологических линий.

Масса каждого шарового резервуара более 400 тонн, диаметр — 16,6 м, толщина оболочки — 40-48 мм. Ёмкости изготовлены по индивидуальным проектам на заводах Екатеринбурга (Россия) и Ланчжоу (КНР). Использование резервуаров с увеличенным объемом 2400 куб. м. вместо стандартных 600 куб. м. позволило уменьшить металлоемкость ТСБ и сократить площадь Амурского ГПЗ.

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