Горняк22: «Алиэкспресс Россия» запустил экспорт российских товаров в ЕС

Площадка электронной коммерции «AliExpress Россия» запустила экспорт российских детских товаров в страны ЕС. В будущем любой российский продавец платформы сможет экспортировать товары для пользователей AliExpress Global.

«AliExpress Россия» запускает отдельное направление работы для локальных российских продавцов — экспорт в зарубежные страны. Первыми для покупки за границей станут доступны детские товары и игрушки нескольких брендов (деревянные игрушки Maskbro, детская одежда Bossa Nova и Lucky Child). Эти товары смогут купить не только русскоязычные пользователи, но и любые другие пользователи AliExpress Global в Европе, в том числе в Испании, Франции, Италии и других странах», — говорится в сообщении компании.

По окончании пилотного периода любой локальный продавец платформы сможет начать экспорт на AliExpress Global и получить дополнительное продвижение от российской команды.

Доставка будет осуществляться через «Почту России». На этапе пилота все расходы по логистике «AliExpress Россия» возьмет на себя.

Аудитория AliExpress в мире — более 150 млн покупателей. Детские товары не случайно стали первой категорией экспорта: это направление входит в топ по количеству российских производителей из общего числа продавцов, а категория — в топ по количеству заказов на AliExpress в странах Европы, отметили в компании.

«Российские детские товары, одежда и игрушки — одни из лучших по качеству в мире. В России спрос на эти товары растет с каждым годом, и мы уверены, что пользователи из других стран тоже их оценят. Нам действительно есть, чем гордиться, и мы бы хотели помочь талантливым предпринимателям из России осуществить мечту продавать по всему миру», — отметил генеральный директор «AliExpress Россия» Дмитрий Сергеев, слова которого приводятся в сообщении.

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