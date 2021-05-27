ГОРНЯК22 27.05.2021
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Горняк22: «Агроном-сад» высадил в Липецкой области 530 тыс. яблонь

Горняк22
5 часов Ago

Одна из крупнейших садоводческих компаний, член Липецкой ТПП, ООО «Агроном-сад», завершила закладку садов интенсивного типа на 150 га, нарастив площадь закладки в три раза по сравнению с 2020-м. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области. Всего было высажено 530 тыс. яблонь, 14,5 тыс. из которых — органические, уточнили в компании.

Планируется, что через 4-6 лет деревья будут приносить до 70 т яблок с 1 га в год.

«Если экстенсивные сады выходят на промышленную урожайность только через 8-10 лет, то интенсивные сады — уже через 3-4 года», — рассказал директор по производству и инновациям ООО «Агроном-сад» Алексей Соломахин.

Хорошие новости России

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