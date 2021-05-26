Горняк22: Спортсмены Александр Дьяченко и Ирина Андреева приняли участие в спецгашении конверта в Барнауле

Фото Андрей КАСПРИШИН

Сегодня, 19 мая, состоялось торжественное спецгашение конверта, выпущенного специально в честь открытия Второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Это было сделано в пять рук. Знаменитые спортсмены Ирина Андреева, Александр Дьяченко, которые примут участие в масштабных соревнованиях, поставили на конверте штемпель вместе с министром спорта Алтайского края Алексеем Перфильевым, замминистром цифрового развития и связи Алтайского края Валерием Казаченко и директором УФПС Алтайского края Александром Вервицким.

Выпуск эксклюзивного конверта в честь Второго этапа Кубка мира инициировала Почта России. На нем есть логотип соревнований. Тираж составил 100 000 экземпляров. Кроме того, был изготовлен специальный художественный штемпель с фиксированной датой, названием события. Указан также город Барнаул и почтовый индекс.

Теперь и каждый желающий может с 19 по 23 мая в почтовом отделении на Ленина, 54 – на Главпочтампте — поставить оттиск уникального почтового штемпеля на любую филателистическую продукцию. Отправить конверт, посвященный соревнованиям, можно в любую точку страны или мира. Или сохранить его в своей коллекции.

Напомним, что соревнования такого высокого уровня в нашем регионе проводятся впервые. Они станут отборочным этапом перед Олимпиадой в Токио и соберут ведущих спортсменов мира. Будет разыграно 6 комплектов олимпийских лицензий. А конверты, выпущенные в честь этого события, станут своеобразным памятным знаком.

Справка

Гашением называется проставление оттиска почтового штемпеля на знак почтовой оплаты – на почтовую марку или напечатанную литеру. Оно подтверждает, что почтовый тариф оплачен, и отправление принято к доставке. Спецгашение организуется в честь выдающегося события или памятной даты. Погашенная таким образом продукция приобретает филателистическую ценность.

Барнаул

Алтайская правда