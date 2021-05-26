ГОРНЯК22 27.05.2021
Хорошие новости

Горняк22: Спортсмены Александр Дьяченко и Ирина Андреева приняли участие в спецгашении конверта в Барнауле

Горняк22
15 часов Ago

ГОРНЯК22 27.05.2021ГОРНЯК22 27.05.2021ГОРНЯК22 27.05.2021ГОРНЯК22 27.05.2021ГОРНЯК22 27.05.2021ГОРНЯК22 27.05.2021ГОРНЯК22 27.05.2021ГОРНЯК22 27.05.2021ГОРНЯК22 27.05.2021 ГОРНЯК22 27.05.2021ГОРНЯК22 27.05.2021ГОРНЯК22 27.05.2021ГОРНЯК22 27.05.2021ГОРНЯК22 27.05.2021ГОРНЯК22 27.05.2021ГОРНЯК22 27.05.2021ГОРНЯК22 27.05.2021ГОРНЯК22 27.05.2021ГОРНЯК22 27.05.2021

Фото Андрей КАСПРИШИН

Сегодня, 19 мая, состоялось торжественное спецгашение конверта, выпущенного специально в честь открытия Второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Это было сделано в пять рук. Знаменитые спортсмены Ирина Андреева, Александр Дьяченко, которые примут участие в масштабных соревнованиях, поставили на конверте штемпель вместе с министром спорта Алтайского края Алексеем Перфильевым, замминистром цифрового развития и связи Алтайского края Валерием Казаченко и директором УФПС Алтайского края Александром Вервицким. 

Выпуск эксклюзивного конверта в честь Второго этапа Кубка мира инициировала Почта России. На нем есть логотип соревнований. Тираж составил 100 000 экземпляров. Кроме того, был изготовлен специальный художественный штемпель  с фиксированной датой, названием события. Указан также город Барнаул и почтовый индекс.

Теперь и каждый желающий может с 19 по 23 мая в почтовом отделении на Ленина, 54 – на Главпочтампте — поставить оттиск уникального почтового штемпеля на любую филателистическую продукцию. Отправить конверт, посвященный соревнованиям, можно в любую точку страны или мира. Или сохранить его в своей коллекции.

Напомним, что соревнования такого высокого уровня  в нашем регионе проводятся впервые. Они станут отборочным этапом перед Олимпиадой в Токио и соберут ведущих спортсменов мира. Будет разыграно 6 комплектов олимпийских лицензий. А конверты, выпущенные в честь этого события, станут своеобразным памятным знаком.

Справка

Гашением называется проставление оттиска почтового штемпеля на знак почтовой оплаты – на почтовую марку или напечатанную литеру. Оно подтверждает, что почтовый тариф оплачен, и отправление принято к доставке. Спецгашение организуется в честь выдающегося события или памятной даты. Погашенная таким образом продукция приобретает филателистическую ценность.

Барнаул 

Алтайская правда

Добавить комментарий

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: