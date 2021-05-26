Горняк22: Футбольный клуб «Темп» из Барнаула продолжает набирать обороты

Возродившийся в прошлом году и ставший чемпионом Алтайского края футбольный клуб «Темп» из Барнаула продолжает набирать обороты. На предсезонной пресс-конференции руководящий состав озвучил амбициозные задачи на сезон, главный тренер рассказал о комплектовании команды, руководитель пресс-службы поделился многообещающими планами по организации матчей, а игроки оценили атмосферу, царящую в коллективе.

Символ клуба – дети

Сразу оговоримся, что хотя «Темп» и любительский клуб, но с более чем профессиональным подходом. Он отчетливо выделяется на фоне общей массы алтайских команд, стараясь стать заметным для спонсоров, узнаваемым и любимым для болельщиков. Этому во многом способствует клубная пресс-служба, которой руководит наш земляк, комментатор телеканала «Матч ТВ» Михаил Меламед. Во время пресс-конференции он по видеосвязи сообщил, что в новом сезоне у клуба будет новый сайт, оснащенный обширным функционалом. Не хуже, чем у профессиональных команд и даже представителей Российской премьер-лиги, на которые «Темп» старается равняться.

Также Михаил напомнил, что совсем недавно было подписано соглашение о сотрудничестве с компанией InStat – мировым лидером в области спортивной статистики и анализа. После чего «Темп» стал вторым непрофессиональным клубом в России и первым в Алтайском крае, в арсенале которого появятся подобные технологии.

В организации матчей здесь планируют сделать акцент не только на спортивной составляющей, но и на развлекательной части. Предполагается, что программа домашних игр «Темпа» будет стартовать за час до начала поединков. Болельщики смогут активно отдохнуть, посостязаться в различных играх, после чего уже посмотреть футбол. Также для поклонников команды организуют фан-шоп, а настроение зрителей на играх будет поднимать маскот.

– Мы долго думали, какой символ для клуба выбрать. И поняли, что наш талисман – это дети, которые занимаются в футбольной школе «Темп». Поэтому у нас в роли маскота будет рыжий кучерявый мальчишка по имени Темпёнок, – сказал Меламед.

Тренировки – как в «Шахтёре»

Интересно было послушать и управляющий состав клуба: президента Александра Бродникова и директора Олега Киушкина. Последний напомнил, что «Темп» в этом году дебютирует в третьем дивизионе российского футбола среди любительских коллективов Сибири. И ставит перед собой амбициозную задачу – выиграть турнир, чтобы пробиться в сетку розыгрыша Кубка России. Александр Бродников подчеркнул, что клуб создан для того, чтобы развивать молодежный футбол в крае. А команда базируется на лучших игроках «Лиги. БРО», которые не попали в профессиональные команды, но мечтают построить футбольную карьеру.

Главный тренер Иван Старков еще одна ключевая фигура в «Темпе» – рассказал о ходе подготовки к сезону. Этот человек в свое время поиграл на различных уровнях, в том числе и в московском «Локомотиве», поэтому ему есть чему научить ребят.

– По моему мнению, все лучшие футболисты края, которые не играют в барнаульском «Динамо», попали в нашу команду, – заявил Иван. – Коллектив формировался тяжело. С шестью игроками пришлось расстаться после двухнедельных сборов, которые проходили в режиме ежедневных двухразовых занятий. На любительском уровне мало кто так тренируется.

Старков также рассказал, что темповцы планируют играть по схеме 4–3–3, которая является максимально агрессивной и атакующей. В создании атак будут принимать участие все полузащитники и форварды.

В нападении, как и в прошлом сезоне, будут солировать братья Цвык – воспитанники донецкого «Шахтёра», несколько лет назад переехавшие в Барнаул из Крыма. Оба имеют опыт выступления в высшем дивизионе украинского футбола, поэтому готовы к задачам, которые предстоит решить «Темпу» в нынешнем чемпионате.

– Вспоминая время, которое я провел в донецком «Шахтёре», могу сказать, что подготовка в «Темпе» ничем не уступает европейскому лидеру, – отметил Максим Цвык. – Это и сборы, и быт, и дисциплина. Радует и отношение футболистов к требованиям тренера, и внимание со стороны руководства клуба. Если будем продолжать в том же духе, то, думаю, нас ждет успех. Микроклимат в команде шикарный, постоянно все на позитиве, работать в такой атмосфере – одно удовольствие.

Боевая ничья в дебюте

Как рассказал Олег Киушкин, на групповом этапе первенства перед «Темпом» стоит задача попасть в тройку в зоне «Юго-Запад», где выступают четыре команды. И затем продолжить сезон в финальном двухкруговом турнире среди девяти лучших любительских клубов Сибири.

Дебютный матч «Темп» провел 16 мая в Бийске против «Строителя», которого месяц назад разгромил на барнаульском турнире Фомичёва со счетом 5:0. На этот раз представители наукограда сумели дать бой. Темповцы вели 3:2, но в концовке «Строитель» сравнял счет, добившись на своем поле боевой ничьей 3:3. Следующую игру команда Ивана Старкова проведет 22 мая в Междуреченске с местной «Распадской». А 30 мая примет на своем поле барнаульский «Полимер».

Барнаул

Алтайская правда