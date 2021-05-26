Горняк22: Барнаул на неделю превратился в столицу российского бокса

Фото Евгений НАЛИМОВ

В «Титов-Арене» завершился грандиозный турнир, на неделю превративший Барнаул в столицу российского бокса. 13 мая в финальных боях определились новые чемпионы страны среди юниоров, которые поспорят за медали на первенстве Европы в Париже.

Пример для других федераций

Поединки за золотые награды предваряла церемония закрытия, на которой всех собравшихся поприветствовали экс-чемпион мира по боксу среди профессионалов в супертяжелом весе депутат Госдумы Николай Валуев, председатель АКЗС Александр Романенко, заместитель председателя Правительства Алтайского края Виталий Снесарь и министр спорта региона Алексей Перфильев.

Почетный гость турнира Николай Валуев высказал благодарность руководству и спортивной общественности края за качественную организацию первенства России и гостеприимство. Также он выразил надежду на то, что в будущем финалисты турнира достойно представят нашу сборную на международной арене.

Александр Романенко поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке и проведении первых на Алтае столь крупных соревнований среди юниоров и отметил символичность совпадения сроков турнира с празднованием 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Виталий Снесарь выразил готовность края и впредь принимать статусные состязания, а также адресовал слова благодарности предпринимателям региона, которые внесли существенную лепту в организацию первенства страны.

– Без помощи этих людей уровень турнира не получился бы таким высококлассным, – сказал вице-губернатор.

Как отметил Алексей Перфильев, проведение всероссийских соревнований должно стать примером для других краевых федераций, которые, возможно, тоже захотят замахнуться на организацию первенств или чемпионатов страны.

Прорыв на вершину

И грянул бой! В динамиках прогремело: «На ринг вызываются…» На помост поднялись первые финалисты. Зрители бурно приветствовали каждую удачную атаку, каждую победу. Но особенно шумно было в зале во время поединка в весовой категории до 56 кг, в котором боксировал рубцовчанин Никита Петин. Нашему земляку противостоял весьма грозный оппонент – прошлогодний бронзовый призер первенства страны, победитель декабрьского Кубка России Эльбрус Адыгезалов из Москвы. Оба спортсмена жаждали победы, но всё же решение судей по итогам трех раундов склонилось в пользу представителя Алтайского края.

– Это настоящий прорыв в моей спортивной карьере. Для этого я пахал на каждой тренировке, мечтал стать лучшим в стране. Теперь буду готовиться к первенству Европы, чтобы и там выступить достойно, – сказал после боя Никита.

Одним из самых зрелищных боев вечера стала финальная встреча в весе до 69 кг между Александром Зыряновым из Свердловской области и новосибирцем Данилом Прокудиным. Фаворитом считался Зырянов, который неоднократно был лучшим в России, а также брал золото на первенстве Европы. Он мастерски атаковал с дальней и средней дистанции, забрав первый раунд. Однако после паузы сибиряк сумел навязать сопернику свою манеру боя, к чему уралец оказался не готов. Тем не менее в заключительном раунде Зырянов вернул инициативу в свои руки, заслуженно завоевав золотую медаль.

А вот другому боксёру из Новосибирской области удалось добраться до высшей ступени пьедестала. В категории до 81 кг первенствовал Александр Груничев, который в поединке с дагестанцем Хасмагомедом Джаватхановым устроил настоящую рубку. Помимо золотой медали сибиряк получил еще и звание лучшего боксёра первенства.

Столичный мастер-класс

В остальных весовых категориях победы одержали Руслан Пиров (Свердловская область), Егор Жоржин (Санкт-Петербург), Иван Кобзев (Кемеровская область), Магомед Мамаев (Ханты-Мансийская автономная область), Аким Павлюков (Краснодарский край), Саид Алмазов и Евгений Земляков (оба – Москва). Запомните их фамилии. Возможно, в будущем кто-то из этих ребят станет олимпийским чемпионом. А мы будем говорить, что именно барнаульский ринг дал этим спортсменам путевку в большой спорт.

Как и ожидалось, первое общекомандное место заняла юниорская сборная Москвы. Столичные боксёры завоевали две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали. Второй стала команда Свердловской области, на счету которой пять наград, две из которых высшей пробы. Что касается хозяев ринга, то, помимо Петина, никто больше на пьедестал не пробился. Самые большие шансы на медали были у Ивана Фидищенко из Камня-на-Оби и бронзового призера прошлогоднего первенства страны Владислава Волохина из Барнаула. Но оба уступили в четвертьфинале. Иван проиграл будущему чемпиону в категории до 52 кг Егору Жоржину. А Владислава, боксировавшего в весе до 56 кг, выбил из турнирной сетки хабаровчанин Гарголан Хаджанов. Будем надеяться, победы у них впереди.

– Ставим перед собой немало амбициозных задач, хотим взяться за проведение других масштабных турниров, – подвел итог соревнований председатель правления Федерации бокса Алтайского края Армен Тоноян. – В 2022 году планируем принять первенство страны среди девушек, а в 2023-м попробуем замахнуться на первенство Европы!

Всего в первенстве России среди юниоров приняло участие 266 спортсменов из 61 региона страны. За семь соревновательных дней болельщики стали свидетелями 256 боев, из которых 240 завершились победой по очкам, шесть – ввиду явного преимущества одного из соперников, одна победа была одержана нокаутом.

Почетными гостями в разные дни турнира стали двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов, двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко, олимпийский чемпион Гайдарбек Гайдарбеков, серебряный и бронзовый чемпион Олимпийских игр Раимкуль Малахбеков, экс-чемпион мира по профессиональному боксу Денис Лебедев и другие.

Барнаул

Алтайская правда