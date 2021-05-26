Горняк22: Второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ стартует 20 мая

Фото Андрей КАСПРИШИН

Сегодня, 20 мая, в столице Алтайского края стартует грандиозное событие – второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Это первый официальный международный турнир, который проводится на территории нашего региона за всю историю.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, на Алтай приехали более 300 спортсменов из 58 стран. По словам вице-президента Международной федерации каноэ Томаса Конецко, прибывшие гребцы высоко оценили уровень организации, начиная от подготовленности гребного канала до условий размещения атлетов и четкой работы транспортной службы.

– Уверен, что атлеты передадут всему спортивному миру свое восхищение увиденным в Барнауле, – заявил Томас Конецко на пресс-конференции, состоявшейся 18 мая в «Титов-Арене».

Также глава Международной федерации отметил, что барнаульский гребной канал на сегодняшний день соответствует всем мировым стандартам. Томас Конецко также рассказал, что в связи с пандемией не смогли приехать на Алтай спортсмены из Австралии и Новой Зеландии. И сообщил, что представители сборной Германии будут готовиться к токийской Олимпиаде в Барнауле, если в Японии им откажут в возможности тренироваться из-за распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, в рамках барнаульского этапа Кубка мира впервые в России будут разыграны олимпийские лицензии по этому виду спорта. Спортсмены поведут борьбу за шесть квот. Россияне будут претендовать на путевки в Токио в трех дисциплинах. Технический директор Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Николай Мордвин сообщил, что олимпийские лицензии оспорят байдарочницы Наталья Подольская (200 метров) и Светлана Черниговская (500 метров), а также каноист Илья Штокалов, выступающий на дистанции 1000 метров. Всего же атлеты в течение четырех дней разыграют 24 комплекта медалей.

По словам министра спорта Алтайского края Алексея Перфильева, на соревнования уже продано 13 тысяч билетов. Помимо бесплатных автобусов на канал можно приехать электричкой с ж/д вокзала Барнаула. Для этого на месте организована специальная посадочная платформа «Гребной канал». Помимо соревнований зрителей и гостей ожидает большая культурная программа.

Алтайская правда