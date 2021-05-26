Горняк22: Погнали за медалями! Барнаул заявил о себе на всю планету

Фото Андрей КАСПРИШИН

Барнаул дождался наконец своего шанса заявить о себе на всю планету. Вчера на гребном канале стартовал второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Спортсмены из разных уголков земного шара включились в борьбу за награды престижных соревнований, а также путевки на Олимпийские игры в Токио.

На берегу Оби собрались лучшие гребцы планеты. Эпидемиологическая обстановка не помешала приезду на Алтай более 300 байдарочников и каноистов из 58 стран. Посмотреть на гонки зарубежных звезд прибыло немало барнаульцев и гостей города. К полудню, несмотря на холод и пронизывающий ветер, а также рабочий день, трехтысячная трибуна была заполнена почти наполовину. И зрители продолжали приезжать. Причем не только на автобусах, но и на электричке. Для этого на железной дороге напротив гребного канала сделали остановку.

Комментировал гонки двукратный чемпион мира и Европы, финалист Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро каноист Андрей Крайтор.

– Невероятные ощущения! – сказал Андрей «АП» в перерыве между заездами. – Я видел гребной канал пять лет назад, когда здесь еще ничего не было. Те изменения, которые произошли, конечно, впечатляют! Иностранные спортсмены говорят, что здесь классно! Построили трибуну, благоустроили противоположный берег для зрителей, сделали тренировочный канал. Болею за своих друзей, особенно, конечно, за россиян и китайцев. С представителями Поднебесной работаю сейчас тренером, поэтому для них соревнования в Барнауле тоже очень важны. А оценку моей работы можно будет дать уже после Олимпийских игр.

В самом первом заезде турнира – среди женщин-каноисток на дистанции 200 метров – лучший результат показала Мариами Кердикашвили из Грузии. В серьезной борьбе она обошла Кейти Рейд из Великобритании и Денизу Рахову из Чехии. Вскоре в центре внимания оказалась Наталья Подольская. Но не известная певица, а байдарочница из Архангельской области. Она стала первой представительницей России, которая взяла старт на турнире. Опытная гребчиха, имеющая за плечами призовые места на чемпионатах мира и Европы, уверенно лидировала в своем заезде, пробившись в финал на двухсотметровке. Любопытно, что вслед за Натальей финишировала спортсменка из Болгарии с символичным для наших соревнований именем Олимпия Душа. Она тоже попала в финал, поэтому в конкуренции с Подольской и другими спортсменками разыграет сегодня олимпийскую лицензию.

Достаточно курьезный случай произошел в мужском заезде байдарочников на 200 метров. Представитель Японии Иори Миура на самом старте потерял равновесие и сделал оверкиль, оказавшись в прохладной воде. Как отметили стоящие на берегу барнаульские тренеры, обычно такое случается на финише, когда спортсмен уже выбивается из сил. А переворот на старте – довольно редкое явление. Кстати, победу в этой гонке одержал украинец Олег Кухарик, опередивший представителей Чехии и Польши.

– Вот мы и дождались проведения в нашем городе столь крупных соревнований, – сказал представитель оргкомитета Владимир Тарасов из Барнаула. – Наш спортивный объект теперь считается одним из лучших не только по российским меркам, но и по мировым. То, что его оснастили таким высококачественным оборудованием, а также приобрели лодки, – гарантия того, что здесь и дальше будут проводиться турниры международного уровня.

В дневной части программы, когда этот номер уже готовился к печати, борьбу за олимпийские лицензии для страны вели еще двое россиян. Это байдарочница Светлана Черниговская, выступающая на пятисотметровке, а также каноист Илья Штокалов, стартовавший на дистанции вдвое длиннее. Что касается алтайских спортсменов, то они тоже поборются за медали Кубка мира. Олимпийский чемпион Лондона Александр Дьяченко выступит на дистанции 200 метров в байдарке-одиночке, а призер чемпионатов мира и Европы Ирина Андреева на этой же дистанции – в каноэ-одиночке. Кроме того, Ирина Андреева в паре с Иваном Штылем из Приморья представят Россию на 200-метровой дистанции в миксте.

Напомним, что соревнования продлятся до 23 мая, всего будет разыграно 38 комплектов медалей. Сегодня на гребном канале состоится торжественная церемония открытия, начало – в 12.50.

Барнаул

Алтайская правда