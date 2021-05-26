Горняк22: Дмитрий Губерниев не приедет в Барнаул комментировать II этап Кубка мира

Фото Андрей КАСПРИШИН

Комментатор Дмитрий Губерниев не приедет в Барнаул комментировать II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит с 20 по 23 мая в столице Алтайского края. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Для меня любое спортивное событие, а тем более такой важный турнир в профильном для меня виде, как гребля, бесценно. Но сейчас сложилась та ситуация, когда мой приезд к вам невозможен», — написал он.

Дмитрий Губерниев извинился перед болельщиками. «Я представляю канал «Матч ТВ» и не могу ставить под удар интересы канала. А мой приезд к вам в нынешних обстоятельствах может быть именно так воспринят», — так пояснил свое решение комментатор.

Напомним, «Матч ТВ» пытался оспорить проигрыш контракта на трансляцию этапа Кубка мира. Контракт на услуги по подготовке и проведению телетрансляции выиграла компания «Регион-Телеком» из Тюменской области. В свою очередь ФАС признала законной процедуру выбора оператора трансляции.

Барнаул

Алтайская правда