Горняк22: «Сибирское соглашение» обсудило развитие спорта в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в прошедшем 21 мая заседании экспертно-консультационного совета МАЭВ «Сибирское соглашение» по физической культуре и спорту. Глава региона отметил, что у совета сложились хорошие традиции встречаться регулярно, в том числе на выездах.

Заседание было посвящено комплексному развитию сферы физкультуры и спорта в рамках реализации соответствующей Стратегии на период до 2030 года. Речь шла о детско-юношеском спорте, системе ГТО, реконструкции объектов спортивной инфраструктуры, в том числе на селе.

Участвовавший в заседании глава федерального Минспорта Олег Матыцин отметил, что сейчас серьезное внимание уделяется развитию массового спорта и возрождению практики сдачи норм ГТО. Актуальны для Алтайского края и планы развития спорта на селе. В самое ближайшее время власти намерены запустить проект «Сельский тренер».

Виктор Томенко поблагодарил федеральные власти, Министерство спорта России, депутатов Госдумы России, Всероссийскую федерацию гребли на байдарках и каноэ, Фонд поддержки олимпийцев России за поддержку в организации Кубка мира.

«Все они внесли серьезный вклад в возможность того, чтобы наша страна на достойном уровне выступила организатором таких соревнований. Для Барнаула это самые крупные за всю историю старты: представлено более 50 стран, свыше 300 лучших спортсменов мира», — подчеркнул губернатор.

Фото: пресс-службы губернатора Алтайского края

Алтайская правда