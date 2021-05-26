Горняк22: II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ официально открылся в Барнауле

На торжественной церемонии открытия II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ губернатор Виктор Томенко поприветствовал спортсменов и болельщиков гостей Алтайского края. Также свое приветствие участникам направил президент РФ Владимир Путин.

«Я искренне рад приветствовать участников и гостей этих грандиозных соревнований — второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Барнаул принимает сегодня эти важные соревнования. Для нас это большая честь и ответственность. Мы усердно готовились к сегодняшним стартам. Уверен, они пройдут на самом высоком уровне», — обратился к собравшимся Виктор Томенко.

Он пожелал спортсменам успехов и побед, а болельщикам — наилучших эмоций и удовольствия от зрелища. И сообщил, что рад видеть их всех в Алтайском крае.

Приветствие от лица Владимира Путина озвучил заместитель полпреда президента в Сибирском федеральном округе Вадим Головко.

«Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия II этапа Кубка мира и Всемирной олимпийской квалификации по гребле на байдарках и каноэ. Эти престижные международные соревнования объединили в Барнауле известных спортсменов из многих стран, которые смогут продемонстрировать своё мастерство, побороться за победу и за право стать участником Игр XXXII Олимпиады в Токио», — зачитал он, закончив речь пожеланиями участникам спортивной удачи от национального лидера.

Вице-президент Международной федерации каноэ Томас Конитцко отметил, что в соревнованиях принимают участие более 300 спортсменов из 57 стран.

Фото: пресс-служба губернатора Алтайского края

Барнаул

Алтайская правда