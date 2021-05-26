Горняк22: Барнаул стал эпицентром мировых событий в гребле на байдарках и каноэ

Фото Андрей КАСПРИШИН

В Барнауле продолжается грандиозный международный турнир по гребле на байдарках и каноэ. Участники разыграли олимпийские лицензии. Также 21 мая состоялась церемония открытия соревнований.

В эпицентре мировых событий

Торжественная часть началась с выхода волонтеров, держащих в руках многочисленные флаги прибывших делегаций. Напомним, в общей сложности в состязаниях принимают участие более трехсот атлетов из 57 стран. Первым делом, участников приветствовал заместитель полпреда президента РФ в СФО Вадим Головко, который зачитал послание лидера нашей страны Владимира Путина.

– Значимый вклад в организацию столь важных спортивных состязаний, в создание необходимых условий для тренировок атлетов внес Фонд поддержки олимпийцев России. И, конечно, ощутимую помощь в подготовке и проведении этих ответственных стартов оказало Правительство Алтайского края, – отметил президент.

Министр спорта России Олег Матыцин поблагодарил Международную федерацию каноэ за доверие, которое оказано России в этот непростой период. А также добавил, что спортивный мир должен демонстрировать представителям разных государств, что сегодня важна консолидация, уважение оппонентов и другие ценности, которые родители воспитывают в своих детях через спорт.

– Барнаул на несколько дней стал эпицентром мировых событий в гребле на байдарках и каноэ. Местные жители увидят всю красоту этого олимпийского вида спорта в исполнении выдающихся мастеров, – сказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, подчеркнув также, что для региона проведение столь серьезных соревнований является большой честью и ответственностью.

На сцену поднялся и председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин.

– Эти соревнования – практически единственные из международных турниров, которые проходят на территории России в этом тяжелом пандемийном году, – отметил он. – Это вдвойне важно для всех жителей страны. Хочу сказать, что строительство гребного канала за такой небольшой промежуток времени – это очень большое достижение региона. Наши дети смогут тренироваться на шикарном водном объекте. По большому счету для них и проходят такие соревнования, и создаются такие сооружения.

Как подчеркнул вице-президент Международной федерации каноэ Томас Конецко, этап Кубка мира в Барнауле стал особенным турниром в связи с тем, что проходил впервые после долгого перерыва в России и первый раз в истории – в Сибири.

После выступления организаторов и почетных гостей выступили творческие коллективы, после чего в небе прогремел салют.

Борьба за медали

Торжественной церемонии предшествовали квалификационные заезды в рамках этапа Кубка мира. На кону был выход в следующий раунд соревнований в гонках на 200, 500 и 1000 метров. В двух видах программы участвовали представители Алтайского края – олимпийский чемпион Лондона, чемпиона мира Александр Дьяченко и призер чемпионата Европы Ирина Андреева. Оба соревновались в самой зрелищной и скоротечной дисциплине гребли – двухсотметровке. Как отметил чемпион мира и Европы Андрей Крайтор, довольно профессионально комментирующий наши соревнования, спринт в этом виде спорта – это всегда взрыв, невероятная скорость прохождения дистанции, множество брызг. Здесь очень важным, по его словам, является старт, первые гребки, в которых можно получить решающее преимущество над соперниками, либо наоборот оказаться среди догоняющих.

Кумиры местной школы гребли в целом справились с предварительной задачей. Они пробились в полуфиналы, которые состоятся сегодня, 22 мая. Андреева в своем заезде финишировала третьей в каноэ-одиночке на 200 метров, уступив лишь представительницам Кубы и Чили. Дьяченко также замкнул тройку на двухсотметровой дистанции среди байдарочников. Быстрее нашего чемпиона оказались лишь гребцы из Грузии и Латвии. Впрочем, эти результаты не имели большого значения. Главным для участия в полуфинале было занять в квалификации место в четверке сильнейших.

Спортсмены разыграли также шесть олимпийских лицензий на Олимпиаду в Токио. В финалах участвовали и трое россиян, за которых зрители на трибунах болели, не жалея голосовых связок. В байдарке-одиночке на 200 метров золотую медаль и квоту для страны на Игры завоевала Наталья Подольская. На дистанции 500 метров еще одна байдарочница Светлана Черниговская заняла третье место, а на 1000-метровке в каноэ-одиночке Илья Штокалов финишировал вторым.

Домой – на «Ладе»

По итогам первого дня соревнований определился обладатель суперприза, который был разыгран в лотерею среди болельщиков. Счастливчиком, уехавшим домой на новой «Ладе Гранте», стал начальник 1-й пожарной части по охране Центрального района Барнаула ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Шубин, который находился на соревнованиях по долгу службы. Сертификат на автомобиль он получил из рук генерального спонсора II этапа Кубка мира, генерального директора барнаульского завода АТИ Артёма Шамкова.

Разнообразные призы для зрителей будут разыграны и во все оставшиеся дни соревнований. В пятницу и субботу счастливчикам вновь достанутся автомобили, а в воскресенье – квартира.

Барнаул

Алтайская правда