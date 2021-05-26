Горняк22: Ирина Андреева: Очень приятно слышать поддержку барнаульских болельщиков!

Медалистка чемпионатов Европы и мира, представляющая Алтайский край, поделилась впечатлениями от выступления на втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который в эти дни проходит в Барнауле.

Спортсменка Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края Ирина Андреева взяла сегодня старт на грандиозном международном турнире. В квалификационном заезд она финишировала третьей в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров, пробившись в полуфинал, который состоится завтра утром, 22 мая. После чего ответила на вопросы «Алтайской правды».

– Ирина, расскажите, ощущалась ли поддержка барнаульских трибун во время заезда?

– Да, на самом деле, было немного непривычно слышать, что болеют конкретно за тебя. Тем более, я еще и выступаю за Алтайский край! Было очень приятно! В начале дистанции это чуть-чуть отвлекало, но ближе к финишу придало второе дыхание. Думаю, завтра будет еще больше поддержки и больше болельщиков!

– Каких целей планируете достичь на этом турнире?

– Я давно не гонялась в каноэ-одиночке. Несколько лет выступала в двойке. На предыдущем этапе Кубка мира в Венгрии соревновалась в двух экипажах. Поэтому очень хотела проверить свои силы здесь именно в одиночке. На чемпионате России буду отбираться на Олимпиаду в обеих дисциплинах. Но помимо спортивных задач я приехала еще и посмотреть на Барнаул, за который выступаю в параллельном зачете. Давно уже здесь не была. И очень довольна тем, как преобразился гребной канал. Чувствуется душевная атмосфера. Хоть я и из Москвы, но все равно ощущаю себя здесь, как дома.

– Насколько здесь серьезная конкуренция в вашей дисциплине?

– В Барнауле не такая серьезная конкуренция, какая была в Венгрии. Там выступали сильнейшие, а здесь пять девочек приехали, которые гонялись там. Хочу посмотреть, как я буду выглядеть на их фоне. Для меня Кубок мира – очень хороший старт. Да, в ряде дисциплин здесь разыгрываются олимпийские лицензии. Но в моем виде программы у нашей страны уже есть комплект. Поэтому для меня эти соревнования дают возможность проверить себя, свои силы, посмотреть на соперников. В целом от сборной России приехало не очень много спортсменов. Основная масса готовится к чемпионату Европы. Но я еще год назад твердо решила, что обязательно поеду в Барнаул. Тем более, что в нашем виде спорта соревнования вообще редко проходят в России.

Фото: "Алтайский спорт".

Алтайская правда