Горняк22: Российские гребцы завоевали в Барнауле лицензию на Олимпиаду в Токио

Фото Андрей КАСПРИШИН

Квоту для страны добыла байдарочница Наталья Подольская из Астраханской области.

В Барнауле завершились соревнования олимпийской квалификации в рамках второго этапа Кубка мира. В финальном заезде на байдарке-одиночке на 200 метров россиянка Наталья Подольская под овации трибун финишировала первой, опередив Лизу-Марию Гамсайгер из Словакии и Грейс Вэбби из Канады. Таким образом, Наталья завоевала олимпийскую лицензию для страны в этом виде программы.

В других дисциплинах россияне также претендовали на лицензии, но занять первое место не смогли. Особенно обидно за каноиста Илью Штокалова, который на 1000-метровке лидировал на протяжении большей части дистанции, однако выбился из сил и на финише буквально выпал из лодки.

На последних метрах его опередил Олег Тарновский из Молдавии, а Илье понадобилась продолжительная медицинская помощь. Еще одна россиянка Светлана Черниговская показала третий результат в финальном заезде в байдарке-одиночке на 500 метров.

Алтайская правда