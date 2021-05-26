Горняк22: На Алтае пройдет чемпионат мира по рафтингу

В 2024 году в Республике Алтай пройдет чемпионат мира по рафтингу, передает ТАСС со ссылкой на слова главы региона Олега Хорохордина.

«Республика Алтай — это горные реки, у нас очень развит рафтинг. Хотел сообщить вам, что по согласованию с Минспорта России в 2024 году у нас пройдет чемпионат мира по рафтингу», — сказал Хорохордин на прошедшем в Барнауле заседании экспертно-консультативного совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» по физкультуре и спорту.

Рафтинг – один из самых популярных на Алтае видов спорта. Республиканские власти организовали создание здесь базового центра Сибири по развитию видов спорта на бурной воде. Это даст возможность готовить спортсменов в таких видах, как слалом, рафтинг, родео, экстремальный сплав, а также водных гидов-инструкторов для туристов.

Алтайская правда