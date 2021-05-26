Горняк22: Российские каноисты одержали победу на этапе Кубка мира в Барнауле

Золото завоевали Захар Петров и Кирилл Романов, выступавшие в двойке на дистанции 500 метров.

В столице Алтайского края продолжается второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Третий соревновательный день принес российской сборной две медали. Победителями финального заезда каноэ-двоек на 500 метров стал экипаж Захар Петров – Кирилл Романов. Всего на 0,03 секунды они опередили Сергея и Олега Тарновских из Молдавии. Третьими финишировали Артур Гулиев и Эльержон Мамадалиев из Узбекистана.

Еще одну медаль – бронзовую в каноэ-одиночке на 200 метров завоевала Ирина Андреева, выступающая за Алтайский край. В борьбе за золото она уступила спортсменкам из Кубы и Чили.

Всего же в третий день победителями девяти финалов стали представители семи стран. По две золотые медали завоевали австрийцы и кубинцы, по одной – россияне, китайцы, чехи, литовцы и норвежцы.

Напомним, в соревнованиях участвуют более 300 спортсменов из 57 стран. В первые два дня турнира атлеты разыграли шесть олимпийских лицензий, одна из которых досталась России. В байдарке-одиночке на 200 метров лучший результат показала Наталья Подольская из Астраханской области.

Фото: Виталий УЛАНОВ ("Алтайский спорт").

Алтайская правда