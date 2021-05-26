ГОРНЯК22 27.05.2021
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Горняк22: Главные события завершающего дня Кубка мира по гребле в Барнауле

Горняк22
15 часов Ago

Фото Андрей КАСПРИШИН

В последний день второго этапа Кубка мира по гребле в Барнауле пройдут финальные заезды. 23 мая на турнире разыграют 12 комплектов медалей.

За победу на дистанции 500 метров будет бороться в каноэ-одиночке Дмитрий Шаров. В мужской байдарке-двойке на тысячу метров выйдут Артем Коровин и Алексей Шишкин. На аналогичной дистанции в  каноэ-двойке будут претендовать на победу Захар Петров и Кирилл Романов. Кроме того, Кирилл Романов примет участие в гонках каноэ-одиночек на 5 тыс. метров, а Алена Костормина — в байдарке-одиночке.

Ирина Андреева с Дмитрием Шаровым попробуют взять еще одну медаль на дистанции 200 метров в миксте.

Первый заезд стартует в 11.45. В 14.30 пройдет церемония закрытия, в 18.00 —  розыгрыш главного приза: квартиры.

Алтайская правда

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