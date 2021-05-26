Горняк22: Этап Кубка мира по гребле проведен в Алтайском крае на высочайшем уровне

Сегодня, 23 мая, состоялась торжественная церемония закрытия международных состязаний. Губернатор Виктор Томенко поздравил всех с успешным завершением турнира.

«На несколько дней центром мировой гребли на байдарках и каноэ стал Алтайской край, Барнаул. Все, что мы с вами загадывали и желали, в течение этих четырех дней случилось здесь, на гребном канале. Была бескомпромиссная борьба. Болельщики сделали настоящим праздником эти довольно непростые дни, когда было и холодно и дождливо, и дождались сегодняшних финалов. Сложные условия проведения соревнований еще раз показали и мужество, и целеустремленность, и спортивный характер участников, которые в эти дни выходили на канал. Красота спорта высших достижений, гребля в исполнении выдающихся, самых лучших мастеров мира доставила искреннее впечатление и эмоции, удовольствие всем, кто в эти дни посетил соревнования», — отметил Виктор Томенко.

Глава региона искренне поблагодарил всех, кто помог провести соревнования на самом высоком уровне, сообщает пресс-служба губернатора края.

Вице-президент Международной федерации каноэ Томас Конитцко назвал большим праздником прошедший в Алтайском крае этап Кубка мира.

«Четыре прекрасных волнительных дня в Барнауле подходят к своему завершению. Мы насладились красотой спорта и удивительным гостеприимством, которое редко где встретишь. Условия для проведения соревнований просто великолепные, а организаторы проделали колоссальную работу при подготовке к соревнованиям. Все было организовано на высочайшем профессиональном уровне, спортсмены получали удовольствие от каждой минуты, проведенной здесь. Международная федерация каноэ счастлива, что все прошло замечательно и нам очень грустно оттого, что нам завтра мы покидаем ваш прекрасный край. Но домой мы увезем с собой прекрасные воспоминания и будем с теплом вспоминать эти дни», — отметил Томас Конитцко.

Напомним, что Алтайский край впервые стал местом проведения международных соревнований такого высокого уровня. Участие во втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ приняли более 300 спортсменов из 57 стран.

Было разыграно 6 лицензий на Олимпиаду в Токио. Одну из таких путевок для сборной России завоевала Наталья Подольская, выступавшая на байдарке на дистанции 200 метров.

Российские спортсмены смогли стать победителями и призерами второго этапа Кубка мира. Каноисты Захар Петров и Кирилл Романов стали обладателями золота на дистанции 500 метров.Спортсменка из Алтайского края Ирина Андреева заняла третье место на каноэ-одиночке на дистанции 200 метров. Ещё одну бронзовую награду Ирина Андреева завоевала на дистанции 200 метров, выступая в составе смешанного экипажа вместе с Дмитрием Шаровым из Воронежской области.Бронзовые медали на дистанции 1000 метров у российских байдарочников Артёма Коровина и Алексея Шишкина. На этой же дистанции бронзу выиграли каноисты Захар Петров и Кирилл Романов.

Фото: Антон Червяков

Алтайская правда