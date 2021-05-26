Горняк22: На гребном канале в Барнауле разыграли квартиру

Счастливым обладателем суперприза стал 26-летний житель города Даниил Павлюченко.

В Барнауле сегодня завершился второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В заключительный день состоялся розыгрыш квартиры от группы компаний «Строительная перспектива». Счастливыми обладателем суперприза стал барнаулец Даниил Павлюченко, который работает в компании по грузоперевозкам. Как сообщил «Алтайский спорт», Даниил снимает квартиру, а выигрыш главного приза соревнований помог ему решить жилищный вопрос. Сертификат на жилье он получил из рук генерального директора барнаульского завода АТИ Артёма Шамкова, предприятие которого являлось генеральным спонсором турнира.

Любопытно, что везунчик выиграл квартиру после третьего захода организаторов. После первых двух победителей уже не оказалось на гребном канале. А по правилам, заранее объявленным зрителям, если в течение трех минут обладатель счастливого чека не объявляется, его выигрыш аннулируется.

Напомним, в предыдущие три дня соревнования были разыграны автомобили «Лада Гранта», которые выиграли представитель МЧС Иван Шубин, фельдшер «Скорой помощи» Валентина Швиндт и руководитель инженерного предприятия Антон Шишенко.

Фото: "Алтайский спорт".

Алтайская правда