Горняк22: Почти как в Венгрии. В Барнауле завершились самые статусные соревнования за всю историю края

Фото Андрей КАСПРИШИН

Местные жители, побывавшие с 20 по 23 мая на гребном канале, наверняка, испытали гордость за свой регион. Да и как тут не гордиться – спортсмены из почти шести десятков стран, среди которых были олимпийские чемпионы, разыграли у нас медали второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

«Такого нет ни в Дании, ни в Норвегии»

Болельщики, заполнявшие под завязку трехтысячную трибуну, сделали этот праздник спорта по-настоящему незабываемым. Многие гребцы, с кем довелось пообщаться, признавались, что гудящие от восторга зрители давали мощную энергетику, которая очень помогала. Некоторые иностранцы даже сравнили атмосферу барнаульских соревнований с Венгрией, где этот вид спорта пользуется огромной популярностью.

Среди болельщиков нам удалось встретить жителя Норвегии. Им оказался бывший барнаулец Сергей Кривошеин, который в детстве занимался здесь греблей, но уже давно эмигрировал в Скандинавию.

– В Норвегии я тоже был на соревнованиях по гребле, но такого уровня не видел, – сказал Сергей. – В основном там проходят турниры национального масштаба. Все куда проще, по-домашнему. А здесь я испытал большую гордость за свою малую родину. Со шведами общался, они в восторге, ходят слегка обалдевшие. Не ожидали увидеть в Сибири нечто подобное. Могу сказать, что таких спортивных сооружений для этого вида спорта нет ни в Дании, ни в Норвегии.

Барнаульский гребной канал, который не уступает, а в чем-то даже превосходит лучшие аналогичные объекты страны, высоко оценил и тренер сборной Германии, победитель Олимпийских игр в Сеуле, семикратный чемпион мира Олаф Хойкродт.

– Я не первый раз приезжаю в Россию. Участвовал в 1980 году на Олимпиаде в Москве. Там было много гребцов со всего мира. Примерно столько же, сколько здесь в Барнауле. Нахожусь под большим впечатлением от увиденного на гребном канале, здесь все сделано по международному стандарту. Восьмикратная олимпийская чемпионка Биргит Фишер, приезжавшая сюда три года назад на «Кубок чемпионов», тоже рассказывала об этом новом объекте немало хорошего. Теперь хотим приехать сюда уже на другие соревнования.

Битва за путевки в Токио

В далекую Сибирь многих иностранцев привлекла возможность побороться за одну из последних шести олимпийских лицензий на Игры в Токио. Путевку давала только победа в финальном заплыве. Настоящей героиней соревнований стала Наталья Подольская из Архангельской области. Она с солидным отрывом выиграла заезд в байдарке-одиночке на 200 метров, добавив стране к 15 уже завоеванным квотам еще одну.

– В Венгрии на первом этапе Кубка мира мне не удалось взять лицензию, пришлось ехать сюда. Но я этому очень рада. Еще раз разогналась, посостязалась с соперницами, – сказала Наталья. – От канала у меня самые хорошие впечатления, очень понравился. Все сделано классно, на высоком уровне. Прям были мысли, что мы выступаем не в России, а где-то за рубежом.

Пожалуй, самым драматичным событием турнира стал финал в мужской каноэ-одиночке на 1000 метров. Здесь главными фаворитами в борьбе за лицензию считались россиянин Илья Штокалов и Сергей Тарновский из Молдавии. Любопытно, что на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро самарец Штокалов в этой дисциплине финишировал четвертым, но в связи с последовавшей дисквалификацией Тарновского переместился на третье место и получил бронзу. И вот теперь их соперничество получило продолжение в Барнауле.

На протяжении почти всей дистанции россиянин шел впереди. Порой его преимущество составляло почти корпус лодки. Трибуны яростно гнали к победе своего гребца, но на последних метрах Тарновский все же сумел на мгновение опередить самарца. Илья настолько выложился, что на финише буквально выпал из лодки. На берегу его еще долго откачивали медики. Похожий случай произошел и в заключительный день соревнований. Каноистке из Германии пришлось сойти с дистанции 5000 метров. Она с трудом догребла до берега, после чего несколько мужчин на руках вынесли спортсменку из воды. Врачам по уже отработанной схеме пришлось приводить немку в чувство.

– Восхищаюсь этими людьми, которые могут довести себя до такого состояния, отдать все силы на дистанции, – сказал воспитанник алтайского спорта, призер первенства Европы по гребле на байдарке Владлен Ушаков, посетивший турнир в качестве зрителя. – Это очень круто! Для меня проведение этих соревнований в Барнауле стало большой мотивацией для дальнейших занятий спортом.

Погода испытывала на прочность

Конечно, не всегда спортсменам было комфортно бороться за медали. Погода, баловавшая солнцем и теплом в пятницу и особенно в воскресенье, в остальные дни словно испытывала гребцов на прочность холодным ветром и дождем. Но улыбки иностранцев, которыми они одаривали журналистов, ярче всего иллюстрировали их отношение ко всему происходящему.

– Ветер и холод доставляли трудности всем спортсменам, но мы были в равных условиях, поэтому состязания все равно получились очень достойными, – сказала байдарочница Сабрино Амегино из Аргентины. – Я в восторге от местных болельщиков, которые все время кричали, это было просто «Вау!». В России мне очень понравилось, успела даже выучить два русских слова: «Привет» и «Пока».

Зрители согревали своим теплом всех спортсменов, но особенно одаривали им россиян. А уж когда комментатор Андрей Крайтор объявлял, что на одной из водных дорожек гребут алтайские атлеты, трибуна и вовсе напоминала пчелиный улей. От нашего региона выступали призер чемпионатов мира и Европы Ирина Андреева и олимпийский чемпион Лондона Александр Дьяченко. Последнему не удалось завоевать медаль домашнего этапа Кубка мира: в финале в байдарке-одиночке на 200 метров конкуренция была настолько высокой, что Александр финишировал лишь девятым. А вот Ирина дважды шагнула на третью ступень пьедестала – в каноэ-одиночке на 200 метров и в смешанной двойке на 200 метров в паре с Дмитрием Шаровым. Кстати, в миксте победил немецкий экипаж во главе с олимпийским чемпионом, чемпионом мира Петером Кречмером, который помимо занятий спортом служит офицером полиции.

– Я еще год назад решила, что обязательно приеду в Барнаул. Давно уже здесь не была. И очень довольна тем, как преобразился гребной канал. Чувствуется во всем домашняя атмосфера. Соревнования в нашем виде спорта вообще редко проходят в России. Поэтому было довольно непривычно слышать, что болеют конкретно за тебя. Тем более, я еще и выступаю за Алтайский край! Было очень приятно! В начале дистанции это чуть-чуть отвлекало, но ближе к финишу придавало второе дыхание.

У болельщиков – второе место

На церемонии закрытия соревнований все, кто выходил на сцену, высказывали сожаления от того, что Кубок мира подошел к концу. Однако каждый из выступавших говорил о том, что в Барнауле наверняка пройдут новые старты столь высокого уровня.

– На четыре дня Алтайский край стал центром мировой гребли, – отметил глава региона Виктор Томенко. – В эти дни случилось все, о чем мы мечтали и к чему долго шли. Болельщики сделали этот праздник по-настоящему увлекательным и эмоциональным, несмотря на то что было и прохладно, и дождливо. Условия, в которых проходила часть соревнований, подчеркнули целеустремленность спортсменов, их крепкий характер и волю к победе.

Президент Федерации гребли Алтайского края Юрий Шамков, который и стал главным инициатором проведения столь крупных соревнований в Барнауле, подчеркнул, что турнир должен стать заразительным примером для всего спорта в нашем регионе.

– Некоторые скептики говорили: «Где мировой спорт, а где Барнаул?». Но мы добились проведения в нашем городе турнира планетарного масштаба. Я надеюсь, что теперь меня поддержат и другие спортивные федерации Алтайского края. У нас есть и достойные руководители, и достойные спортсмены.

Как отметили в Международной федерации каноэ (ICF), трансляцию турнира в прямом эфире смотрели 17 тысяч зрителей из 120 стран мира. По словам генсекретаря ICF Саймона Тоулсона, это впечатляющая цифра. Он отметил, что картинка была очень зрелищной, а по итогу ожидается около пяти миллионов просмотров турнира в интернете.

Вице-президент ICF Томас Конецко подтвердил небывалый интерес болельщиков, которые соскучились по подобным соревнованиям в этот пандемийный период.

– Это сумасшествие в самом положительном смысле слова, – сказал Томас. – На данный момент это второе место в мире по количеству зрителей после венгерской Сегеды. Это очень впечатляет. В мире не так много каналов, куда приходят столько людей, которые так болеют.

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Алтайская правда