Горняк22: Крупнейший в Сибири центр единоборств построят в Барнауле

В Барнауле заключено первое в городе концессионное соглашение в социальной сфере, в рамках которого планируется создание физкультурно-оздоровительного комплекса.

Как рассказала замглавы города по экономической политике Мария Кулагина, спорткомплекс станет крупнейшим центром смешанных единоборств в Сибирском федеральном округе, входящим в ТОП-5 самых больших центров ММА в России. Общая площадь центра составит более 1000 кв.м. Его планируется построить к началу 2022 года. Услугами спорткомплекса смогут воспользоваться порядка 70 тысяч человек.

Общий объем инвестиций в проект ФОКа составит 57,6 млн рублей. Срок соглашения – 15 лет, при этом объект будет находиться в муниципальной собственности. В нем бесплатно смогут заниматься группы, организованные муниципалитетом.

Барнаул

Алтайская правда