Горняк22: 40 тыс. га земли введено в сельскохозяйственный оборот в Подмосковье

«В текущем году в Московской области на 40 тыс. га земли больше вовлечено в сельхозоборот, чем в прошлом году.

Из этих 40 тыс. га на 11 тыс. га больше посеяно масличных, на 2 тыс. га пшеничных и зернобобовых, на 1,5 тыс. га — овощей закрытого грунта, а также кукурузы на 1,5 тыс. га. Больше всего высажено кормовых многолетних и однолетних растений — 23 тыс. га», — сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Всего на территории Московской области пахотные земли составляют 1030 тыс. га. В сельскохозяйственный оборот с 2013 года было вовлечено 473,3 тыс. га земли (+85% к 2013 году).

Лидерами по вводу земли в сельхозоборот являются Домодедово, Зарайск, Серебряные Пруды, Коломна и Луховицы. В Подмосковье на развитие сельского хозяйства ежегодно выделяется порядка 5 млрд рублей.

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