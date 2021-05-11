Горняк22: Какие экстремальные развлечения можно найти в Алтайском крае

Любители экстремальных развлечений постоянно ищут что-то новое и необычное. В Алтайском крае есть немало предложений для любителей острых ощущений.

Параплан

Один из излюбленных видов экстремального спорта – парапланеризм. Ему, кстати, обучают в Барнауле.

На первый раз можно взять полет с инструктором, чтобы понять, понравится ли вам этот спорт. Так как управлять парапланом достаточно сложно — не обойдется и без обширной теоретической части. Все тонкости управления устройством нужно знать наизусть. Единой программы обучения не существует, но она обязательно включает в себя следующие направления: штурманское дело, воздушное право, аэродинамику, аэрологию, метеорологию, действия в особых ситуациях и оказание первой помощи.

Когда начинаются уроки в воздухе, сначала вас учат парить в потоках обтекания и лишь затем в восходящих потоках.

В среднем, обучение парапланеризму стоит 30 тыс. рублей.

Кайтинг

А для тех, кто хочет более подвижного и зрелищного, прекрасно подойдет кайтинг. Это катание на доске по снегу или воде, при помощи воздушного змея (собственно, кайта). Управляя им, можно совершать трюки различной сложности.

Обучиться этому спорту можно в барнаульской школе.

Этот вид спорта сопряжён с немалыми трудностями и опасностями как для самого катающегося, так и для отдыхающих рядом. Поэтому, в школе кайтинга вас научат: определять погодные условия, выбирать правильное снаряжение, безопасной посадке при прыжках, контролировать и пилотировать кайт, различным стилям катания и многим другим тонкостям.

Обучение этому виду спорта обойдется желающим примерно в 15-20 тыс. рублей.

Роупджампинг

Несколько организаций в Барнауле и Горном Алтае занимаются роупджампингом. Это прыжки со специальной веревкой с гор, мостов и прочих высоких мест.

Обучение этому спорту легче, чем у предыдущих двух, но это не делает его менее интересным. Инструктаж включает в себя: проверку снаряжения, технику безопасности, знание погодных условий. Также часто совершаются тематические туры в Горный Алтай к самым живописным местам для прыжков.

Стоимость подобного тура – примерно 14 тыс. рублей.

От себя хочется лишь добавить: чтобы вы не выбрали в качестве времяпровождения, главное – соблюдать правила безопасности и получать удовольствие от каждой минуты процесса.

Анастасия Жуковская

Барнаул

Алтайская правда