Горняк22: Российские хоккеисты стартовали на юниорском ЧМ с победы над США, проигрывая по ходу матча 1:5

Чемпионат мира по хоккею среди игроков до 18 лет стартовал сегодня утром в американском штате Техас. Сборная России открыла турнир зубодробительной победой в овертайме над хозяевами площадки – 7:6.

К началу второго периода на табло «горело» 5:1 в пользу США. Но россияне не выбросили «белый флаг», сумев сотворить героический камбэк: по дублю оформили главные звёзды Матвей Мичков и Иван Мирошниченко, а Никита Чибриков забил решающий гол в самом начале овертайма.

— Мне понравилось наше начало, в атаке мы сыграли хорошо, смогли выйти вперёд, — цитирует слова главного тренера юниорской сборной США Дэна Мьюза корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. — Но в таких матчах, когда играют два сильных соперника, не обойтись без падений и взлётов. Мы контролировали игру в начале встречи, Россия провела несколько сильных смен во втором периоде, заставила нас обороняться. Нам надо лучше реагировать на такие смены от соперника, возвращать инициативу.

В следующем матче в ночь на 29 апреля юниорская «русская машина» сыграет с финнами.

Фото: Федерация хоккея России.

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Алтайская правда