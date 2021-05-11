Горняк22: Какие спортивные соревнования пройдут в Алтайском крае с 27 апреля по 2 мая

На текущей неделе в городах и районах Алтайского края пройдет ряд соревнований. Награды разыграют футболисты, стрелки, баскетболистки и слабовидящие спортсмены.

С 27 по 29 апреля в поселке Шадрино Калманского района состоится чемпионат БЮИ МВД России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, посвященный празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. Соревнования пройдут в стрелково-стендовом комплексе «Алтайский стрелок».

С 28 по 29 апреля на бийском стадионе «Юбилейный» пройдет краевой фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди лиц с нарушением зрения. Напомним, что внедрение комплекса ГТО для жителей Алтайского края с ограниченными возможностями здоровья началось в 2018 году.

С 28 по 31 апреля в поселке Благовещенка состоится первенство края по баскетболу среди девушек до 16 лет. Представительницы ведущих спортшкол региона разыграют медали в спортивном комплексе «Победа», построенном в райцентре по губернаторской программе «80х80».

С 29 апреля по 2 мая в манеже барнаульского спортклуба «Темп» будет проходить межрегиональный турнир по футболу «Памяти Владимира Кобзева» среди команд, составленных из игроков 2013 года рождения. Награды оспорят восемь коллективов из Барнаула, Новосибирска, Томска, Новоалтайска и Горно-Алтайска.

Алтайская правда