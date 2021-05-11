Горняк22: Алтайские журналисты доказали, что умеют обращаться не только с диктофонами, но и с оружием

Фото Евгений НАЛИМОВ

В Барнауле прошли соревнования по стрельбе среди представителей краевых СМИ.

Не заглядываться на чужое

Турнир по практической стрельбе из пневматического пистолета состоялся на базе кадетского учебно-стрелкового центра «Дубль-Альфа», который и выступил его инициатором. 24 апреля здесь собрались 15 человек: журналисты из «Алтайской правды», «Алтайского спорта», «Вечернего Барнаула», «Рива Спорта», «Катуни 24», сотрудники пресс-служб краевого Минспорта, УФСИН, а также специальные гости – представители партии «Новые люди».

Перед состязаниями организаторы провели краткий инструктаж. Первое, чему обучили, – это правильно надевать варбелты – боевые пояса. Потом показали, как обращаться с пистолетом. И только после этого участники поочередно вышли на рубеж и сделали пробные выстрелы под руководством опытных инструкторов.

Руководитель центра «Дубль-Альфа» Вадим Коваленко рассказал, что чемпионский кубок будет разыгран в дисциплине «дуэльная стрельба», когда на линию выходят два спортсмена и по сигналу таймера поражают 6−7 мишеней на скорость. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее.

– Самое сложное в дуэльных стрельбах – работа со своими состоянием, страхом, волнением, – поведал Вадим. – Когда краем глаза смотришь, как поражает мишени противник, то начинаешь отвлекаться, нервничать и промахиваться. Поэтому важно не заглядываться на чужое, собраться психологически и сосредоточиться на своей стрельбе.

Ковбойские дуэли

Турнир проводился по олимпийской системе, при которой участник выбывает после первого же проигрыша. Естественно, вылетать в самом начале не хотелось никому, поэтому на рубеже развернулась нешуточная перестрелка. Журналисты «АП», к нашему большому разочарованию, остались за бортом соревнований уже после стартового раунда. Причем, как выяснилось позже, все проиграли будущим призерам турнира.

Чем ближе к развязке, тем выше становилось напряжение. Кто-то стрелял на кураже и адреналине, представляя себя ковбоем, кто-то морально запугивал соперников. В одном из полуфиналов лицом к лицу сошлись два представителя «Новых людей» – Максим Товолошкин и Андрей Логвинов. В этой «внутрипартийной борьбе» чуть проворнее оказался Логвинов, который и стал затем победителем турнира, обыграв в финале со счетом 2:1 медиаменеджера министра спорта Алтайского края Маргариту Черемнову. Бронзу помимо Максима Товолошкина завоевал также оператор «Катуни 24» Михаил Лифуншан. Награды им вручил министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

– Для журналистов этот турнир – и возможность пообщаться в неформальной обстановке, и испытать себя в таком динамичном и зрелищном виде спорта, как практическая стрельба, – отметил Алексей Перфильев. – То, чем занимаются в этом центре, – это история не только про спорт, но и про патриотическое воспитание, что очень важно. Такие клубы, которые способствуют подготовке будущих защитников Отечества, будем обязательно поддерживать.

Как рассказал Вадим Коваленко, люди приходят не просто пострелять, а прежде всего обучиться безопасному обращению с оружием. Стоимость занятий в центре «Дубль-Альфа» – 1200 рублей, они проходят трижды в неделю. Кстати, одна из журналисток после соревнований выказала желание поближе познакомиться с практической стрельбой, записавшись на тренировку. Наверняка на следующем турнире планирует добраться-таки до заветного кубка.

Алтайская правда